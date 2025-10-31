國際新上位女團KATSEYE「萬聖節」向Mariah Carey致敬

【on.cc東網專訊】國際女團KATSEYE是由韓國娛樂公司HYBE與美國唱片公司Geffen合資成立，6位成員來自美國、瑞士、菲律賓以及韓國，她們透過影視串流平台Netflix的真人騷選秀節目《韓國星學院：KATSEYE》（Pop Star Academy: KATSEYE）挑選出來，並於2023年正式成立。趁住「萬聖節」，KATSEYE公開《All I Want for Halloween is…Gabriela》新MV，6位成員一同模仿美國天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）過往的經典造型向天后致敬。

廣告 廣告

6位成員於MV中以瑪莉亞的經典造型大跳大唱，其中Daniela穿上滾軸溜冰鞋出場大騷蛇腰，似足瑪莉亞於早期《Fantasy》的經典造型，至於Manon就穿上婚紗出場，扮瑪莉亞於名曲《We Belong Together》MV中的新娘子造型。當然唔少得瑪莉亞聖誕洗腦神曲《All I Want for Christmas Is You》的「聖誕女郎」造型，由年輕貌美的Yoonchae演繹。而她們亦穿瑪莉亞《Rainbow》的經典彩虹背心造型出場。而在MV結尾，瑪莉亞卡里突然出鏡，並大讚KATSEYE可愛更表示：「我的女兒亦很喜歡KATSEYE。」

另方面，KATSEYE近日被指已成功進軍英國市場，她們於過去周二（28日）在西倫敦首個歐洲演唱會，期間「女團始祖」—「辣妹」（Spice Girls）成員Mel C亦有到來捧場並與她們合照。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】