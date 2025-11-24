國際棟篤笑巨星歐陽萬成Jimmy O. Yang強勢回歸 「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意 賀年Show明年2月於銀河綜藝館共慶新歲

門票將於2025年12月4日公開發售

澳門特別行政區 - Media OutReach Newswire - 2025年11月24日 - 荷里活影星、棟篤笑演員歐陽萬成Jimmy O. Yang強勢回歸「澳門銀河™」綜合度假城，並將於2026年2月21日（農曆年初五）首度登上澳門最大室內場館──銀河綜藝館，為觀眾帶來「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show，以全新節目編排呈獻多元化演出，除了個人棟篤笑，更有一眾重量級嘉賓到場助興，載歌載舞共慶新歲。門票將於2025年12月4日11時公開發售，另外持中銀Visa信用卡的觀眾亦可於12月3日11時前往Klook優先訂票。





「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show於2026年2月21日爆笑回歸「澳門銀河」，於農曆新年期間邀請一眾重量級嘉賓一同登上銀河綜藝館大放笑彈。門票價格分為澳門元/港幣880/780/680/480/380（結算貨幣以購票平台為準）



繼今年7月於「百老匯舞台」舉行共計六場、場場爆滿演出，吸引逾13,000名觀眾捧腹大笑，Jimmy今次載譽歸來，規模及演出內容全面升級，以歡樂笑聲開啓新的農曆年，為馬年帶來一場充滿喜感的開始。這次他帶著張力萬鈞的一眾特別嘉賓，登上銀河綜藝館大放笑彈，勢必掀起更大迴響，笑聲遍佈更廣。



Jimmy憑藉其風靡全球的棟篤笑專場，以及在《矽谷群英》和《我的超豪男友》等多部賣座電影中的亮眼演出，迅速走紅亞洲及國際舞台。他以自身成長背景及文化根源為創作靈感，巧妙地將地域性題材轉化為全球共鳴，打破語言與文化界限，贏得各地觀眾喜愛。





Jimmy O. Yang 於 2025 年 7 月在「百老匯舞台」舉行的六場爆滿演出，憑藉其深植於個人成長歷程與文化身份的幽默風格，成功吸引逾 13,000 名觀眾，並在不同地域的觀眾心中激起強烈共鳴。



正當澳門喜迎農曆新年佳節，「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show 將是賀年與親朋好友必看活動，為觀眾帶來滿滿歡樂與吉祥氣氛，笑聲迎新歲，好運滿人間。萬勿錯過這場新春限定的捧腹大笑盛事，立即準備就緒，與Jimmy一同一笑迎新年，喜氣洋洋迎好運！



欲更了解「澳門銀河」的資訊，歡迎造訪www.galaxymacau.com。



「澳門銀河」榮譽呈獻：歐陽「萬」事「成」意賀年Show





演出時間：

2026年2月21日（農曆年初五）晚上八時

演出地點：

銀河綜藝館

門票價格及分類：

澳門元/港幣 880/780/680/480/380

*結算貨幣以購票平台為準

中銀Visa信用卡獨家優先訂票

2025年12月3日（星期三）早上11時



網址: https://s.klook.com/jimmyboc

正式公售：

2025年12月4日（星期四）早上11時

購票途徑：







澳門最大的室內場館、最多可容納16,000人的銀河綜藝館，隆重迎接Jimmy O. Yang回歸「澳門銀河」。他勢必以爆笑連場的演出，點燃全場笑聲，為觀眾帶來震撼的喜劇體驗。



有關 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及即將啓幕的澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。



「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。



「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯™」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。「百老匯美食街」搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的「百老匯舞台」匯聚世界級表演盛事。



「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。



詳情請瀏覽：

www.galaxymacau.com

,

www.broadwaymacau.com.mo

及

www.galaxyicc.com。









