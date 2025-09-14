同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
國際民主日
今日9月15日係國際民主日 🗳️ 你今日「揀」咗啲咩？
喺辦公室🏢，每日最體現民主精神🫡嘅時刻，莫過於決定😂食咩晏！
「民主」聽落好似好宏大😳，但其實就體現喺生活每個🤏微小嘅選擇入面，例如揀著咩衫👕出門口、聽咩歌🎵返工、飲唔飲杯🧋珍珠奶茶…等等
有得揀💪，其實就已經係一種🥰幸福。
就趁住今日✌️，不如就為自己嘅生活，🗳️投下重要一票：揀一件令你😆開心嘅事去做啦！
#民主日 #民主 #InternationalDayofDemocracy
