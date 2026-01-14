國際法院審理種族滅絕案 緬甸控存在瑕疵、毫無根據

（法新社仰光14日電） 緬甸外交部今天表示，指控緬甸對洛興雅（Rohingya）少數民族犯下種族滅絕罪的國際法院案件「存在瑕疵且毫無根據」。

緬甸政府在國營報紙發表聲明，呼籲國際法院（International Court of Justice）「嚴格依照聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）框架，根據事實與既定法律做出判決」。

國際法院法官自12日在海牙聽取3週證詞，以審理甘比亞對緬甸提出的指控，緬甸遭控於2017年的鎮壓行動中對以穆斯林為主的洛興雅人犯下種族滅絕罪。

為了逃離緬甸軍方與佛教民兵的暴力行動，數以十萬計的洛興雅穆斯林逃到鄰國孟加拉，訴說遭到大規模性侵、縱火與謀殺的可怕經歷。

在庭訊首日，甘比亞司法部長賈洛（Dawda Jallow）在法庭上表示，洛興雅「已成為被消滅的目標」。

緬甸外交部在刊登於「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）的聲明中說：「甘比亞提出的指控，無論在事實與法律上，都存在瑕疵且毫無根據。基於不可靠證據所做出的偏頗報導，無法取代真相。」

聲明提到，自2021年政變以來由軍政府統治的緬甸，正「真誠地」與國際法院合作，以展現對國際法的尊重。

緬甸外交部的聲明沒有使用洛興雅一詞，而是稱之為「來自若開邦（Rakhine State）的人」，並表示致力於遣返他們。

緬甸政府不承認洛興雅為官方少數民族，儘管許多洛興雅人在緬甸的根源可追溯到數個世紀之前，緬甸政府仍拒絕給予公民身分，並將他們視為孟加拉入侵者。

今日，有117萬名洛興雅人擠在孟加拉科克斯巴扎爾（ Cox's Bazar）的破舊難民營內生活。

緬甸一直堅稱，在發生一系列攻擊導致數十名安全人員喪命後，武裝部隊展開的鎮壓行動是正當的，以剷除洛興雅叛亂分子。