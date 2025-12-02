國際版 HUAWEI Mate X7 三色亮相，雲錦白、星空紅、曜石黑於 12 11 全球登場!

繼國內市場發佈後，華為正式宣佈將於 12 月 11 日為國際市場推出 Mate X7 摺疊旗艦，並公佈三款專屬配色，分別是雲錦白、星空紅與曜石黑。與國內版的五種顏色相比，國際版減少了深邃藍及紫色仄款式，延續了華為在不同市場調整產品特色的慣例。

據官方資料，雲錦白配色採用玻璃背板，呈現光滑亮澤的質感；星空紅與曜石黑則選用素皮材質包覆，提供柔和觸感與低調視覺效果。雖然顏色選擇有所調整，但機身依然保持輕薄設計，並配備標誌性的星鑽攝影模組。

除了顏色配置，市場預期國際版可能在電池規格上略有不同，但整體性能將與國內版保持一致。華為目前僅率先公開機身配色與設計，預計在12月11日全球發佈會前，將逐步透露更多產品細節與同場發佈的其他新品資訊。