國際紅十字會批以色列疏散加薩市計畫不可行

（法新社日內瓦30日電） 紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾今天譴責以色列為了軍事接管加薩走廊最大城加薩市而準備的事前大規模撤離居民計畫，他堅稱這項計畫不可能安全完成。

艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）透過聲明表示：「在當前條件下，要讓加薩市（Gaza City）能以安全且有尊嚴的方式進行大規模撤離，是絕對不可能的。」

她並警告說：「如此撤離行動引發的大規模人口遷移，是加薩走廊（Gaza Strip）任何地區都無法吸收的，因為民生基礎設施已遭到廣泛破壞，糧食、用水、住所與醫療資源也都極度短缺。」

以色列與統治加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）交戰近2年後，如今準備征服加薩市，以色列軍方昨天已宣告當地為「危險戰鬥區」。

儘管以軍並未要求加薩市居民立即撤離，但其阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）27日已表示，疏散加薩市「勢在必行」。

以色列政府正面臨國內外越來越大壓力，要求其結束對加薩走廊的毀滅性攻擊。當地絕大多數居民已至少遷徙過1次，聯合國（UN）也已宣告加薩走廊陷入饑荒。