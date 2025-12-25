律政司司長林定國訪問。(政府新聞處截圖)

律政司司長林定國在政府訪問透露，國際統一私法協會明年將在香港設立亞太地區聯絡辦公室。林定國指是對香港投下信心一票，有助提升香港在國際的認受性和及譽，鞏固作為國際法律服務中心的地位。

林定國在政府新聞網的訪問，表示國際組織在香港落戶，是對本港投下信心一票，代表協會對香港作為國際法律服務中心的信任，認為香港是最適合的地方。他相信，這對鞏固香港地位也必定有正面幫助，意義非常重大。辦公室預計明年下半年進駐，是國際統一私法協會成立百年以來，首次在羅馬總部以外設立區域辦公室。

海牙國際私法會議亞太區域辦事處，以及律政司與聯合國國際貿易法委員會合作項目辦公室均設於香港，而總部設在香港的國際調解院也正式開業。林表示，眾多國際組織選擇在香港設立辦事處，代表這些組織對香港投下信心一票；越多機構投票支持香港，香港的國際認受性、聲譽也必然越來越高，同樣有助鞏固香港國際法律樞紐的地位。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/國際統一私法協會明年在港設聯絡辦公室-林定國-對香港投下信心一票/631112?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral