國際聲樂大師Francesco Mecorio結合 Estill Voice Training 為音樂教育高效解鎖

當「好聲音」被定義為天賦時，Francesco Mecorio 用十多年跨域訓練與臨床視角，給出截然不同的答案：聲音可以被理解、被拆解、被訓練，並被安全而高效地解鎖。 他以表演醫學背景為基礎，結合 Estill Voice Training 的系統方法論，將科學與舞台經驗串聯，打造專屬教學體系 FMVOICESTUDIO，為專業歌手、音樂劇演員、配音與教育工作者提供結構化與可驗證的聲音成長路徑。





Francesco Mecorio 的專業背景建立在堅實的學術基礎之上，擁有 Niccolò Cusano University 的表演醫學碩士學位，並完成了與表演醫學相關的運動學和運動生理學專項訓練，為聲音訓練帶來身體機能與負荷管理的全新視角。學術背景讓他能夠將醫學知識融入聲樂教學，為學員提供更科學、更安全的訓練方案。​

Francesco 長期與國際聲音科學與聲樂教學領域的專家合作，包括 Debbie Winter、Kerrie Obert 和 Sophie Scott 等業界權威，建構起從聲學、神經科學、臨床語音學到實務教學的跨學科知識鏈接。他的教學方法既有理論深度，又具備實際應用價值。





Estill Voice Training 的專精之路

自 2012 年起，Francesco Mecorio 開始專注於 Estill Voice Training 系統的學習與實踐。2013 年正式深耕這個體系，並於 2020 年取得 Estill Mentor & Course Instructor（EMCI）認證，成為全球僅有的 40 位 EMCI 認證教師之一。他的教學理念完全承襲 Jo Estill「理解機制，掌握控制」的核心精神，強調學員必須真正理解聲音產生的生理機制，才能有效控制和運用自己的聲音。​

在 Estill 系統的基礎上，他發展出獨特的模組化課程設計，包括「聲音機制辨識」、「獨立控制訓練」、「表達與風格開發」以及「聲音負荷與風險管理」等核心模組。這些課程強調可重複、可觀察、可量化的訓練路徑，讓學員能夠清楚看見自己的進步軌跡。

FMVOICESTUDIO 的教學方法建立在「從覺察解鎖聲音」的核心理念之上。Francesco Mecorio 以身體與共鳴覺察為起點，建立「解剖」—「功能」—「聲學」三層對照系統，讓學員能夠清楚辨識喉頭高度、聲帶閉合、軟顎與舌位等關鍵控制點。這種方法讓抽象的聲音技巧變得具體可感，大大提升了學習效率。

在實際教學中，他採用「任務導向訓練」的方式，以學員的具體需求——無論是角色曲目、製作檔期還是錄音需求——為導向，高密度設計練習梯度。這種方法確保學員在有限時間內能夠預期地提升耐力、動態範圍與風格穩定性。同時，他將表演醫學思維融入教學，建立嗓音負荷曲線、恢復窗口與替代技法，有效降低過度代償與疲勞帶來的傷害風險。





豐富的舞台經驗

Francesco Mecorio 的專業除了理論教學，他同樣擁有豐富的舞台實戰經驗。早年參與多部音樂劇製作，包括《Lucky Stiff》等作品，累積了寶貴的跨部門製作與演員現場經驗。這些經歷讓他深刻理解「排練—演出—修復」的完整週期，特別關注高需求演出場景中的嗓音保護策略。​

Francesco 與百老匯的創演人才保持密切聯繫，曾指導或合作的名單包括 Bre Jackson、Tyler Hardwick、Nik Alexander 等知名表演者。這些實務經驗讓他的課程能夠真實對應排期壓力、角色聲線需求和長期負荷管理的挑戰，為學員提供最貼近職業需求的訓練內容。

隨著教學影響力的擴大，Francesco Mecorio 於 2022 - 2023 年完成了 FMVOICESTUDIO 的公司架構配置，支援國際巡迴授課、線上課程與企業合作。他的課程以個別訓練、工作坊與師資培訓三軸並行，滿足不同層次學員的需求。







