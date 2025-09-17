國際調解院總部旁興建 香港國際法律事務大樓

【on.cc東網專訊】香港是全球唯一實施中英雙語普通法制度的地方。港府會加強推廣香港法律服務，深化調解文化，強化香港國際法律樞紐及「調解之都」地位。政府會全力支持國際調解院的工作，並會積極舉辦國際會議、專業培訓、實習計劃等，爭取香港青年和法律人才參與和服務國際調解院的工作，為香港培育更多國際調解人才。

律政司會在國際調解院總部旁興建香港國際法律事務大樓，匯聚香港國際法律人才培訓學院總部和國際法律及爭議解決服務機構等設施。律政司副司長專責推廣香港法律服務，協同其他專業服務如會計、金融等，支援內地企業出海需要。

廣告 廣告

政府會持續推動「體育爭議解決先導計劃」和「社區調解先導計劃」，同時強化規範調解專業的認證和紀律制度。政府亦會加強推廣香港的仲裁服務，及研究是否需要對《仲裁條例》作出修訂。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】