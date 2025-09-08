國際識讀日

今日係「國際識讀日」🎊，你今日「讀」咗📚未？

喺呢個資訊💥爆炸嘅年代，我哋每日碌手機、睇 reels、追 post，接收🤯海量嘅碎片化資訊。但你有冇試過，🤨靜靜哋坐低，用十分鐘時間，📖完整咁睇完一篇文章、一頁書？

9月8號🗓️係「國際識-讀-日」，一個提醒🔔我哋重拾閱讀樂趣🥰同價值嘅日子。

「識字」📝，唔單止係認得一個個方塊字，🤩更重要嘅係「閱讀」嘅能力—透過文字，😎我哋可以同幾百年前嘅古人對話、可以瞬間穿梭到🌎世界另一角落、可以潛入作者嘅💞內心世界，感受佢嘅喜怒哀樂。

文字，係濃縮咗嘅🧠思想；而閱讀，就係🔓解鎖呢啲思想嘅🔑鎖匙。

今日，不妨俾自己😌一個機會，放低手機📱，揀一本你鍾意嘅書📕，或者一篇有深度嘅文章，😊重新感受由文字帶嚟嘅平靜同💪力量。

