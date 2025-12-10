賽馬旅遊 香港賽馬會

浪琴國際騎師錦標賽雲集除國際頂尖騎師和賽駒，昨日馬場亦不乏賽馬旅遊的海外旅客。馬會透露，今年馬會國際賽周吸引近1,400名海外旅客參與賽馬旅行團來港，人數較去年的600人激增130%，分別來自澳洲、英國、美國及亞洲等地，當中不乏高端旅客，留港期間會觀光及消費。有商務旅客指，曾來港約30次，對香港猶如第二個家；亦有首次來港的旅客指，首天展開香港行程體驗已非常愉快，之後絕對希望再度訪港。

澳洲旅行社負責人John McGauran帶團來港已超過15年，初期團員僅約30人，今年人數增至120人。他表示，團員中不少是澳洲馬主及練馬師，對賽馬充滿熱情，而香港賽馬在澳洲亦享有盛名，有旅客甚至每周收看香港賽事，因此一直希望親臨香港馬場觀賽。另一名澳洲旅行社負責人Eliza O’Sullivan今次帶團有97位參加者，其中約三成為「回頭客」，其餘七成是新客。她指出，團員除了觀賽，亦會四處觀光及購物，每人預計花費約2.5萬至3萬港元，購物為主；部分為珠寶愛好者更預計在購物上花費達4萬港元。

廣告 廣告

賽馬旅遊 賽馬旅行團 澳洲旅客 Ashleigh Dowley Rikki McDonald

參與賽馬旅行團的旅客Rikki McDonald和Ashleigh Dowley從事馬匹代理，她們表示，除觀賽、觀光及購物外，亦希望在港期間順道尋找商機。Rikki指，自6歲起已跟隨家人來港旅遊，累計來港已約30次；笑指香港猶如她的第二個家；目前希望持續探索澳洲與香港之間的商業機會。她預計今次來港每日花費約1萬港元，加上臨近聖誕節，會購買大量禮物送給孫兒。

首次來港的Ashleigh則表示，一直從親友口中聽聞香港的吸引力，第一天在港的體驗已非常愉快，對接下來的一周活動極之期待；她預計今次旅程花費約2萬至2.5萬港元，並指日後絕對希望再度訪港。

馬會一直致力推廣賽馬旅遊，吸引內地及海外旅客前來香港觀賞賽事及觀光，2024/25年度馬季，單是入場觀賽的內地已錄得195,786名。馬會表示，每年舉行的浪琴香港國際賽事及富衛保險冠軍賽馬日為國際馬壇的頂尖賽事，吸引海外頂尖賽駒參賽，亦帶動海外旅客來港觀賽。今年來港參與國際賽事周(12月7至14日)的海外旅客人數較去年增加130%，有1,400名，撇除團費外，估計約消費3,500萬港元於零售及餐飲行業，為本地經濟注入強勁動力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/國際賽周海外旅客激增130-馬會料在港消費達3500萬/626911?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral