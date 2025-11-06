國際足協增設和平獎 主席好友特朗普下月領獎？

恩芬天奴（右）是特朗普好友，國際足協突然增設和平獎，外界一致認為得主將屬於特朗普。圖為二人今年十月在埃及出席領袖峰會時合照。(Photo by Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

美國總統特朗普失落今年的諾貝爾和平獎，或許下個月（12 月）會有「補償」。國際足協宣佈，今年 12 月在華盛頓舉行的 2026 世界盃決賽周抽籤儀式，會新增一項和平獎，但得主是誰則屆時才會揭曉。被問到得主是否特朗普時，國際足協主席恩芬天奴不置可否，僅稱「12 月 5 日，你們就會知道」。

「肯定為和平作出的特殊貢獻」

國際足協表示，新增的和平獎旨在肯定為和平作出的特殊貢獻。恩芬天奴周三（5 日）補充說，當世界越來越紛擾、分裂，對努力中止衝突、以和平精神團結世人的人士的突出貢獻作出肯定，是基本的。獎項屆時會由恩芬天奴親自頒發，此後每年會頒發一次。

特朗普曾獲提名競逐今年的諾貝爾和平獎，結果落空。恩芬天奴與特朗普關係良好，他昨日也不諱言說，自己很幸運能與特朗普保持很好的關係，並形容特朗普是自己的密友。他又盛讚特朗普在世界盃方面非常幫忙，形容他擁有非凡精力，對他真的佩服，還推崇他想得出、說得出、做得到，指很多人不敢說出心底話，因此覺得特朗普很成功。

國際足協最近委任了特朗普女兒伊凡卡出任一個教育計劃的董事會成員，該計劃涉款一億美元（港幣約 7.8 億元），由 2026 世界盃門票收益資助。