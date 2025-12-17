國際足總面對抗議聲浪 公布新票種僅需1900元

（法新社巴黎17日電） 足球迷對2026年世界盃的高昂票價表達強烈不滿後，賽會單位今天公布一種新的低價票類別，這種票每張僅需60美元（約新台幣1900元）。

國際足球總會（FIFA）在一份聲明中表示，他們規畫一種數量有限的「支持者入門級」（Supporter Entry Tier）門票，包括決賽在內的所有104場比賽，票價均為60美元。

聲明指出，這項規畫「目的在進一步支持隨各自國家隊前往現場觀賽的球迷」。

國際足總表示，此價格的門票將預留給獲參賽資格球隊的球迷，它將占各國足協配額10%。

球迷團體「歐洲足球支持者協會」（Football Supporters Europe, FSE）上週批評世界盃票價「敲詐勒索」形同「天文數字」，對這次國際足總的新措施則表示力道不足。

此組織今天在聲明中表示：「國際足總似乎意識到最初方案所造成的損害，我們對此表示歡迎，但這些調整力道遠不足夠。」

國際足總今天亦表示，已要求各國足協「確保這些球票專門分配給與國家隊關係密切的忠實球迷」。

國際足總補充，發布這項公告是因為「全球對門票的需求異常旺盛」，目前已收到2000萬件。