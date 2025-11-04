李家超在國際金融領袖投資峰會致辭。

一連三日的第四屆國際金融領袖投資峰會昨起在香港舉行。國務院副總理何立峰昨透過視像發表講話，指香港於「十四五」時期在中央支持下，充分發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，為國家改革發展作出了獨特而重要的貢獻，並在此過程中實現和鞏固了自身穩定發展。

何立峰希望未來香港把握機遇，進一步主動深入對接國家「十五五」發展規劃，加強與內地經濟、金融等領域的合作，進一步鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心的地位，加快建設國際創新科技中心，在融入和服務國家發展大局中展現更大的作用。

李家超：高興亞投行在港設辦事處

行政長官李家超昨出席投資峰會致辭時指，在當今地緣政治不確定性、市場波動和科技快速發展的時代所面臨的挑戰，香港為全球投資者和企業提供確定性、清晰度以及機會。他又提到，很高興亞洲基礎設施投資銀行宣布，將在香港設立辦事處。他表示，香港將竭盡全力支持亞投行設立辦事處，包括利用本港充滿活力的資本市場、世界級的專業服務和多元化產品，並協助亞投行在項目融資、債券發行、投資管理等方面的工作。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/國際金融領袖投資峰會開幕-何立峰冀香港把握機遇/615162?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral