國際頂尖眼科盛事 「APAO 2026亞太眼科學會年會」二月在香港舉行

匯聚全球逾萬名眼科專家 交流創新技術與科研成果 鞏固香港作為國際眼科樞紐的領導地位

會議增設中文講座 過百名中國國內眼科權威來港深入研討





香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月28日 – 亞太區內規模最大、最具權威性的眼科學術會議第四十一屆亞太眼科學會 (APAO) 年會，將於本年2月5日至8日假香港會議展覽中心隆重舉行，並與第三十七屆香港眼科學術會議同步進行。本屆年會由亞太眼科學會主辦，並由香港眼科學會及香港眼科醫學院聯合承辦。預計會議將吸引全球逾萬名眼科醫生、研究人員及護理專家參與，就防治眼疾的最新發展交流切磋，推動全球眼科醫學的進步。活動啟動禮於本年2月5日下午舉行，由香港醫務衞生局局長盧寵茂教授擔任主禮嘉賓。



主題聚焦「放眼未來：創新眼科」探索前沿科技臨床應用



本屆年會以「放眼未來：創新眼科」為主題，在為期四日的學術會議期間帶來300場精彩的眼科專題講座，預計將匯聚逾千名頂尖講者與萬名與會者，共同探討尖端科技的臨床應用和轉化。學術議程橫跨19個眼科亞專科，不僅涵蓋白內障、角膜病、青光眼、眼底內外科、小兒眼科及眼腔整形科等核心領域，更延伸至人工智能、數碼醫療及虛擬健康等新興領域，議題豐富多元，致力推動國際眼科的持續發展。



年會亮點之一為「21世紀眼科全球領袖」第二屆頒獎典禮，活動將於2月5日上午舉行。此獎項旨在表彰來自全球各學科、最具影響力的眼科醫生、視覺科學家、創新者及領袖，他們在21世紀深刻塑造並推動了眼科學的進步與發展，影響深遠。頒獎典禮結束後，將舉行一場專家研討會，主題為「先驅與遠見：塑造眼科學未來的創新」。應屆及前屆得獎者將共同演講，分享突破性進展與眼科未來的寶貴洞見。



特設中文講座促進內地與香港及全球專家深度協作



除了每年均舉辦的英文講座外，為加強區域合作與學術交流，今屆APAO會議特別增設中文講座，邀請過百名國內眼科權威來港進行深入研討。重點項目有以控制及預防近視為主題的公共衛生午餐會，聚焦創新且具實證基礎的「中國近視防控模式」。中國國內及海外頂尖專家將分享他們在近視防控策略上的觀點。此目標是向國際眼科同道展示，中國如何透過完善的公衛管理、扎實的科學研究、前沿技術與有效政策，建立起一套影響深遠的綜合防治體系。



此外，香港眼科學會，香港眼科醫學院，香港執業眼科醫生會 及香港小兒眼科及斜視學會於當日聯合成立首個香港跨學科近視防控專家硏究小組。本小組將率先綜合學術研究、臨床服務及公眾教育，為香港制訂全面的近視防控策略提出建議。另外，藉著人工智能、可穿戴設備與新型療法等前沿科技融入臨床實踐，推動更全面、具成本效益且長遠的近視管理方案，惠澤市民。該環節將由香港衞生署署長林文健醫生擔任主禮嘉賓。



APAO 2026 的日程，請瀏覽：https://2026.apaophth.org/program-overview/。



APAO 2026提升本港臨床實力向世界彰顯頂尖科研水平



亞太眼科學會年會主席及香港眼科學會會長任卓昇教授表示：「香港第五度主辦APAO年會，足證我們在眼科領域的實力備受國際認可。此國際級平台不僅讓我們與全球頂尖專家切磋交流，提升應對複雜病例的臨床能力，更能向世界展示香港前沿的眼科醫療技術與科研實力，鞏固香港作為國際眼科樞紐的領導地位。我們衷心感謝創新科技署轄下的資助計劃鼎力支持，讓是次盛事得以順利舉行。」



國際眼底病科學院院長/ 亞太眼科學會年會學術委員會主席林順潮教授透露： 「在APAO大會期間，我們將成立兩個學會，分別是世界眼科人工智能及科技創新學會（GOATS）以及亞太幹細胞及基因治療學會（APSOCGT），相信這對於推動亞太及世界眼科人工智能、科技創新、幹細胞及基因治療，從基礎研究𨍭化到臨床應用有莫大幫助。」



香港青光眼學會會長及亞太眼科學會秘書長及首席執行官譚智勇教授指出： 「近年來我們有些新的青光眼治療方案，其中一樣是「微創青光眼手術」。微創手術的特點是植入一些很微細，在顯微鏡下才能看到的管，進入眼球內增加排水，從而降低眼球的壓力，避免進一步視力損失。」



大型眼科展覽同期舉行展示創新技術與保健資訊歡迎學生及公眾參與



學術會議期間，大會亦於香港會議展覽中心舉行大型眼科展覽。展覽雲集眾多國際知名的眼科品牌，展出其最新的技術與產品，為業內人士提供交流及採購機會。同場設立的「科技與創新展覽」則聚焦於本地頂尖學府的科研實力，展示香港中文大學及香港大學眼科團隊的卓越研究成果。展區亦匯集香港眼科學會、香港眼科醫學院、香港執業眼科醫生會、睛彩慈善基金等多個專業組織與慈善機構介紹各項眼睛護理服務、醫療資訊及援助計劃。為推動科普教育，此展區已納入教育局的「商校合作計劃 - 未來眼科之星計劃」，開放予學生及公眾免費登記參觀。此舉旨在加深大眾對前沿科技如何推動眼科保健發展的理解，並體現學術研究的社會轉化價值。展覽免費入費，立即登記： https://www.i-concept.events。



有關「APAO 2026亞太眼科學會年會」的詳情，請瀏覽 https://2026.apaophth.org/ 。



Hashtag: #APAO2026



