圍台軍演第二天｜本港機管局：來往港台航班運作正常(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】台北當局說，解放軍福建地區的部隊上午展開了一波實彈射擊，導彈落在台灣24海里線周邊。由於台島周邊多個空域在軍演下封控，影響進出台灣的航班，估計有十萬名旅客受影響。香港機管局表示，所有來往香港及台灣的航班運作正常。

因應圍台軍演，駐守花蓮的導彈部隊海鋒大隊南下到台東縣加強海岸防衛，並持續駐守不定點戰術位置。

台灣當局表示已偵察到130架次軍機和14艘艦艇在台海周圍活動，並指要慎防大陸「由演轉戰」，若解放軍軍機和軍艦進入台灣12海里範圍內的海域和空域，將會視為是「第一擊」，獲授權實施自衛反制。

今次軍演，解放軍劃出7個危險區域，台灣大部分航路在演習期間都無法使用，進出航班受阻，航空公司需要自行調整航路。4間台灣的航空公司強調國際線航班將如常升降，其中星宇航空表示為確保飛行安全，將依指引審慎規劃航務，彈性調整營運安排。

台灣的民航局預計，周二早上8時到晚上6時共857架次進出和過境的國際線航班、逾10萬名旅客受影響，另外分別飛往金門的68班機和馬祖的16班機提前取消，影響約6千旅客。

在松山機場，有旅客到達後才得悉航班被取消，跨年的行程亦告吹。

旅客：「我們一家6個人，(航班)有被取消通知，所以現在就來辦退票。」

台灣的民航局表示，已要求航空公司主動通知旅客航班取消或延誤情況，並呼籲旅客出發前先確認航班最新動態。

