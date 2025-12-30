解放軍圍台軍演第二天發射遠程炮彈。 (路透社、互聯網)

解放軍圍台軍演周二舉行第二天演習，並進行實彈射擊。內地傳媒指，東部戰區陸軍部隊組織對台島北部相關海域，實施遠端火力實彈射擊。遠端箱式火箭炮射程遠超傳統火箭炮，而台灣海峽最窄處僅有130公里。此外，遠箱火還具備制導能力，一次齊射可發射數十枚多型號彈藥，造價還比常規導彈低。報道指，這真是妥妥的「越海殺器」，不但量大管飽，還能精準擊中目標。國防大學教授張弛稱，遠箱火最大的優點是量大管飽，完全能夠覆蓋台灣島全境，可以說是指哪打哪。



實彈演習命中全部目標。

除了遠程火箭炮，東部戰區空軍多種類型戰機昨從東部沿海多個機場掛彈起飛，編隊飛赴台島南北兩端相關海空域展開演練。掛載實彈的轟-6K戰機編隊遠程奔襲，在殲-16等戰機掩護下，迅速建立打擊陣位，模擬發射多枚精確制導彈藥，對台島內部多個重要目標實施打擊。報道稱，上述演習的實彈發射全部命中目標。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/圍台軍演第二天-解放軍向台島射實彈/632258?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral