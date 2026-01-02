圍台軍演｜台灣續偵測到軍用氣球 美國務院促停軍事施壓 中方：展示打「獨」促統的強大實力｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】解放軍周一（12月29日）起發動連續三日的圍台軍演，日前宣告結束。惟台灣國防部今（2 日）指，昨日仍偵測到 2 枚軍用氣球、6艘艦機擾台動態。美國國務院昨日首次就圍台軍演發聲明，籲中國大陸保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話。對於各方就事件開腔，中國國防部回應，是次軍演全面檢驗部隊聯合作戰能力，充分展示打「獨」促統、反制干涉的強大實力，「鮮明昭示任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必遭堅決回擊、任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不可能得逞」。

距離台灣最近一次實彈射擊

中國解放軍周一無預警宣布大規模圍台軍演「正義使命—2025」，隔日在台灣本島周邊進行實彈射擊，是史上距離台灣最近的一次實彈射擊，共27枚火箭彈落點迫近台灣24海里線，解放軍「東部戰區」發布影片稱「全部命中」。

解放軍「東部戰區」發言人李熹周三時宣告圍台演習結束，形容「圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」，東部戰區部隊「時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

台國防部：嚴密監控

惟據台灣國防部，在中國大陸宣布軍演結束後翌日，即周四上午6時起至今日上午6時止的一日間，偵測到 2 枚軍用氣球、6艘艦機擾台動態。

2 枚軍用氣球昨晚6時40分和8時25分，分別於基隆西北93里高度3萬1000呎、台中西南92里高度2萬6000呎偵獲，分別活動約 2 小時；另外6艘共軍艦機、1 艘公務船持續在台海周邊活動。台灣國防部強調，正運用任務艦機及岸置飛彈系統嚴密監控。

美國務院：反對任何一方單方面改變現況

圍台軍演引起國際關注，美國國務院副發言人Tommy Pigott 周四（1 月 1 日）發布聲明，批評中國大陸的對台和區域其他國家的軍事行動和言論不必要地升高緊張情勢，美國敦促北京保持克制，停止對台軍事施壓，並與台灣展開有意義的對話；美國支持台海和平與穩定，反對任何一方單方面改變現況，包括通過武力或脅迫的方式。

中國國防部新聞發言人張曉剛今（2日）重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，問題純屬中國內政，不容外來干涉，「解放軍位台島周邊組織反分裂反干涉行動，完全正當必要、無可非議」。張形容，台獨分裂行徑與外部勢力縱容，是對和平穩定的最大威脅，「中國人民解放軍將持續加強練兵備戰，隨時準備回擊謀『獨』挑釁行徑，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權、統一、領土完整」。

