圍標罰款阻嚇不足 民思倡刑事化、納防賄條例 湯家驊：堵塞漏洞不難︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑發生五級大火後，樓宇維修圍標問題引起關注。行會成員湯家驊任所長的民思政策研究所，昨日發表研究報告，審視本港多宗樓宇維修圍標案例，提及防止圍標賄賂條例範圍狹窄。湯家驊在電台訪問指出，現時《競爭條例》的民事訴訟對圍標未有足夠阻嚇力，建議將等同欺詐的圍標行為列為刑事罪行、將私人屋苑維修納入《防止賄賂條例》，又建議成立資料庫整合維修工程市價、鼓勵知情人士報案等，提升大廈維修招標的透明度。

民事起訴罰款阻嚇不足 倡改刑事

行政會議成員、兼民思政策研究所所長湯家驊今早接受港台節目《Yahoo新聞》訪問，指每年圍標令社會損失的金額高達 200 億至 4000 億元，情況可以避免。報告檢視周邊六個國家法例，當中五個國家將圍標的行為列為刑事罪行，作為例外的新加坡則獨立執法機關處理。湯家驊表示，現時純粹圍標行為只受《競爭條例》監管，惟其屬於民事違法，不需要監禁，而是罰款，但與圍標所涉及的極高利潤相比，罰款未必有阻嚇力。

廣告 廣告

他認為堵塞法例漏洞不是太困難，以《防止賄賂條例》第六條為例，條文指出不可以賄賂他人撤回標書，惟情況只適應與公共機構招標，若刪去公共機構，擴展至整個社會，已經可以避免一部分圍標。湯家驊又指，圍標手法層出不窮，應該被列為刑事行為：「圍標的本質是一種欺詐行為，是騙人的 ，他騙招標者，他們的標書是最合理的。這種行為將它刑事化其實是相當合理。」

報告旨在拋磚引玉 引導社會關注圍標

湯家驊又表示，建議政府成立電子資料庫，整理維修工程的物價，幫助大眾了解標書是否符合市況，令維修工程更透明；同時亦可以參考新加坡的作法，任何知情人士提供資料，而成功將圍標者定罪，則可以免去其法律責任，若社會對圍標的意識提高，或可以幫助執法。他指出，民思政策研究所提供的報告旨在拋磚引玉，並非有絕對意見，主要期望引導社會多些討論維修圍標問題。