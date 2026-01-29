圍標︱競委會搜 14 工程及顧問公司 涉 17 屋苑大廈、7 億元合約 疑「豬仔標」掩護主腦中標︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】競爭事務委員會今（29日）宣布，昨今展開代號「獵人」的執法行動。。該會根據法庭手令搜查27個處所，包括14間工程承辦商及顧問公司的辦公室，以及涉案人士的住所。有關公司涉嫌於全港 17 個屋苑及大廈的維修工程招標期間，涉嫌從事圍標等反競爭行為，初步估計相關合約總值約7億港元。競委會又稱，現階段不便公開調查對象或案件細節。

早前執法行動揭「案中案」

競委會稱，一直密切關注圍標問題，過去兩年先後採取四次執法行動，包括兩度與廉政公署聯合行動，搗破案中圍標集團。該會在上述行動取得相關證據後，抽絲剝繭，過程中再揭發另一個潛藏的圍標集團，遂決定針對該集團展開調查。

涉豬仔標、陪跑 假意競爭

根據競委會掌握的資料，該集團主腦為一間工程承辦商，成員包括多間工程承辦商、顧問公司及其他相關人士，已於全港多區運作一段時間。 該集團透過不同手段，意圖操控投標結果。在部分目標維修工程招標期間，集團主腦會向顧問公司索取屬機密資料的工程估價，然後再協調集團內其他成員的投標安排，例如以較高價入標，即俗稱「豬仔標」，營造競爭假象，藉此掩護主腦中標；至於另一些招標項目，承辦商之間則會互相「陪跑」，假意競爭，以協助預定的承辦商中標。該會強調，上述行為構成圍標、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

涉13屋苑及單幢住宅維修工程

新一輪行動涉及13 個住宅屋苑及單幢大廈，以及4座工業及商業大廈的維修工程，分布港、九、新界共9個地區。競委會在今次行動中行使了其強制權力，要求各方交出文件和資料，以及出席競委會聆訊以提供相關資料。

競委會發言人表示，今次成功揪出另一圍標集團，當中大部分涉案工程合約尚未批出，已陸續與涉案樓宇持份者聯絡，「就損害民生福祉的反競爭行為，我們定必追查到底，絕不姑息。」