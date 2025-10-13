不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
圓滿落幕｜《卡通動漫新中國》沉浸式歷史探索嘉年華 本地各界親子家庭共賀國慶感受中華文化魅力
【賽雷三分鐘漫畫中國共產黨歷史】由新中國史出版社主辦、配合教育局推廣中華文化及藝術政策方向的《卡通動漫新中國》沉浸式大型充氣歷史探索嘉年華，已於2025年10月3日至5日國慶期間假亞洲國際博覽館9號展覽廳圓滿舉行。活動吸引逾眾多本地兒童參與，成為本年度最具規模與教育意義的中華文化親子活動之一。
本次大型充氣歷史探索嘉年華適逢中華人民共和國成立76周年暨紀念抗戰勝利80周年，具深遠歷史意義與文化象徵。活動以創新動漫形式呈現新中國歷史，設有五大主題展區，涵蓋黨的成立、土地革命、抗戰勝利、新中國誕生與科技文化成就。透過巨型充氣裝置、漫畫導覽、語音故事及角色扮演等沉浸式體驗，寓教於樂，啟發兒童對中華文化的興趣與認識。
活動獲得明天更好基金、啟思幼稚園及多個政治及文化組織成員鼎力支持，並獲教育界廣泛認同。多間幼稚園及中小學組織師生及家長參與，推動校本中華文化活動，旨在以創意方式推動國情教育與文化自信，期望透過嘉年華形式，讓下一代在歡樂中認識歷史，建立身份認同。活動期間亦舉行多場專屬導賞團及教育交流環節，邀請親子媒體及廣大校長師生代表參與，深入了解活動設計理念與教育價值。
此外，活動口號「卡通動漫新中國：文化自信齊體現，中國故事必講好！」亦獲多位立法會議員拍攝短片支持，展現社會各界對文化教育工作的高度認同。
新中國史出版社表示，未來將繼續策劃更多具創意與教育意義的文化活動，並歡迎教育界、地區團體及青年組織共同參與，攜手推動中華文化傳承與創新。
