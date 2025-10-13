圓滿落幕｜《卡通動漫新中國》沉浸式歷史探索嘉年華 本地各界親子家庭共賀國慶感受中華文化魅力

【賽雷三分鐘漫畫中國共產黨歷史】由新中國史出版社主辦、配合教育局推廣中華文化及藝術政策方向的《卡通動漫新中國》沉浸式大型充氣歷史探索嘉年華，已於2025年10月3日至5日國慶期間假亞洲國際博覽館9號展覽廳圓滿舉行。活動吸引逾眾多本地兒童參與，成為本年度最具規模與教育意義的中華文化親子活動之一。

小朋友自選角色服飾，鬥快穿上衣服，沉浸式認識中華文化。

本次大型充氣歷史探索嘉年華適逢中華人民共和國成立76周年暨紀念抗戰勝利80周年，具深遠歷史意義與文化象徵。活動以創新動漫形式呈現新中國歷史，設有五大主題展區，涵蓋黨的成立、土地革命、抗戰勝利、新中國誕生與科技文化成就。透過巨型充氣裝置、漫畫導覽、語音故事及角色扮演等沉浸式體驗，寓教於樂，啟發兒童對中華文化的興趣與認識。

廣告 廣告

活動獲得明天更好基金、啟思幼稚園及多個政治及文化組織成員鼎力支持，並獲教育界廣泛認同。多間幼稚園及中小學組織師生及家長參與，推動校本中華文化活動，旨在以創意方式推動國情教育與文化自信，期望透過嘉年華形式，讓下一代在歡樂中認識歷史，建立身份認同。活動期間亦舉行多場專屬導賞團及教育交流環節，邀請親子媒體及廣大校長師生代表參與，深入了解活動設計理念與教育價值。

立法會議員（科技創新界）邱達根先生與《親子頭條》董事總經理及「兒童書展」總策劃盧英傑先生現身支持。

Bakebe品牌創辦人支嚳儀女士與兒子林煒晟一起參與活動。

小朋友體驗模擬戰場，以互動方式寓學於樂。

展期3日吸引不少本地及國內家庭參與。

小朋友親手砌出專屬軍團，展現戰術感。

家長帶同小朋友一起透過巨型充氣裝置、漫畫導覽、語音故事及角色扮演等沉浸式體驗，啟發我們的下一代對中華文化更甚興趣和認識。

此外，活動口號「卡通動漫新中國：文化自信齊體現，中國故事必講好！」亦獲多位立法會議員拍攝短片支持，展現社會各界對文化教育工作的高度認同。

多位立法會議員拍攝短片支持，展現社會各界對文化教育工作的高度認同。

新中國史出版社表示，未來將繼續策劃更多具創意與教育意義的文化活動，並歡迎教育界、地區團體及青年組織共同參與，攜手推動中華文化傳承與創新。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁