圖輯｜中秋薄扶林舞火龍 鑼鼓聲響下龍歸滄海 華富邨重建在即日後或調整路線｜Yahoo

火龍龍身插滿香枝

舞火龍有逾百年歷史

【Yahoo 新聞報道】每年中秋薄扶林村都會舉行舞火龍儀式，伴隨鑼鼓聲響，30米長的火龍由二百人團隊合力舞動，經薄扶林道蜿蜒往華富邨，最後沿華富道往瀑布灣公園，完成龍歸滄海，為居民祈福消災。

隨著華富邨重建在即，火龍經過華富道的路段會受影響，日後火龍的路線或需調整。大批市民在馬路和屋邨，為火龍歡呼，珍惜眼前每一次的適逢其會。

薄扶林舞火龍儀式有逾百年歷史，在迎月（5日）和中秋（6 日）一連兩晚舉行，由禾草和竹枝紮作而成、插滿香枝的火龍會在第二晚時前往華富邨，經華樂樓，沿華富道前往瀑布灣公園。

隨著華富邨重建，2027年起，華安樓及華樂樓將會遷置，火龍經過華富道的路段亦會受影響，火龍的路線料需調整。房屋署負責重建項目的總建築師梁喜蓮表示，會讓社區文化歷史繼續承傳，會與薄扶林村火龍會探討，例如重建工程期間設「火龍通道」，預期 2030 年落成的華富北邨，署方會保留開放式走廊，予居民觀賞火龍。

