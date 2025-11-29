圖輯｜宏福苑五級火 大埔現獻花市民人龍 心意卡寄語「天佑大埔」有青少年自製黑絲帶免費派發 ｜Yahoo

英王查理斯三世為火災失去摯親及全港市民祈禱
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，造成至少 128死79傷，大批居民痛失家園。自昨日起，陸續有市民到場獻花，包括大埔廣福邨平台、廣福休憩公園等多個地點。
今（29 日）是周六，傍晚 5 時起，廣福休憩公園陸續出現人龍，至晚上7時許更目測有逾200人手持花束前來悼念。有市民獻花後面向宏福苑方向低頭，雙手合十默哀，亦有青少年在廣福橋底自製黑絲帶，向市民免費派發，不少人拿取後隨即掛在衣襟。另外，有熱心市民派發卡紙，讓市民寫上心聲和祝福語，抒發情緒。
警方今日派出600 名災難受害者辨認組，已完成宏仁閣、宏道閣兩座大廈的搜索行動，期間大廈中個別單位閃現燈光，相信是搜索人員在照燈視察單位。警方指，今日行動過程中沒有發現新的遺體，並救出三隻貓、一隻龜。災難受害者辨認組傍晚行動結束離去。
【情緒支援熱線】
紅十字會心理支援熱線：5164 5040
Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012
社會福利署熱線：2343 2255
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029
撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴熱線：18288
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
【特區政府「大埔宏福苑援助基金」戶口資料】
【港元】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190159-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
【人民幣及其他貨幣】
中國銀行（香港）戶口號碼：012-875-2-190160-7 （戶口名稱：大埔宏福苑援助基金 / Support Fund for Wang Fuk Court in Tai Po）
