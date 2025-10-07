中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
圖輯｜象山邨中秋浪漫燈籠陣 430 個傳統燈籠天井交錯 壯觀景象吸引居民打卡｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今（7日）是追月，在荃灣象山邨今年中秋再有巨型燈籠陣，五彩繽紛的傳統紙燈籠中秋夜起在天井亮燈，清朗月色下，點點微光空中搖曳，成為別具特色的中秋一景，居民街坊、親友鄰里一齊賞月慶中秋，留下溫馨回憶。
在大廈井字型天井，中秋夜起一串串燈籠高掛，半空出現一片燈海，吸引居民賞月慶中秋。「燈籠陣」發起人在街坊群組表示，今年準備了 430 個紙燈籠，如果天氣許可，燈籠陣會從中秋（10 月 6 日）下午起，一直懸掛亮燈至10月7日晚上。發起人同時呼籲，有興趣前往觀賞的市民保持低調，不要騷擾到居民。
