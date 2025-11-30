團夥控制逾10萬部電腦 透過廣告引流

【on.cc東網專訊】公安部網安局上周六（29日）通報，山東省濟南市網警近日成功偵破一宗非法控制電腦訊息系統案件，一共抓獲9名疑犯，依法針對其中4名主犯採取刑事強制措施。

經查，該犯罪團夥利用內部人員運維權限，把惡意插件植入網吧監管平台，實現非法控制全省3,000多間網吧、一共10萬多部電腦。一眾疑犯通過強制彈出廣告引流，把用戶引導至惡意網站，藉此非法牟利，形成依託監管平台掩蔽，實施非法活動黑灰利益鏈條。

案件成功偵破後，除了當場抓獲涉案人員及核查涉案資金，更關鍵是清除潛藏網吧監管平台多年、由內部人員開發運維惡意插件，徹底查清並斬斷該非法引流黑灰利益鏈條，成為「淨網—2025」其中一宗典型案例。

