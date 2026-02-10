團年飯幾時食最好？今年無年三十？5大禁忌咪做錯：用錯碗碟恐漏財/飯後必做一件事

團年飯幾時食最好？農曆新年最令人期待的環節，莫過於一家人齊齊整整食餐團年飯（年夜飯）！但你知不知道，2026年（馬年）的農曆十二月是小月，所以今年是沒有「年三十」的！到底團年飯應該幾時食？飯前飯後有什麼儀式要做？更有5大團年飯禁忌千萬不能犯，否則隨時趕走財神！即睇以下懶人包，教你團年飯食出好運來。

團年飯幾時食？一定要晚上？

傳統上團年飯定於除夕（年三十）辭舊迎新。但由於2026年沒有年三十，所以2月16日（年廿九）就是今年的除夕夜。

時間彈性： 其實團年飯不一定要在晚上吃，只要家人齊聚，吃午飯一樣圓滿。

吉日選擇： 最好選擇《通勝》上標示「天德」、「月德」的吉日，避開「破日」等凶日。

其實團年飯不一定要在晚上吃，只要家人齊聚，吃午飯一樣圓滿。（Getty Images）

5大禁忌要留神：用錯餐具隨時「漏財」

團年飯講究意頭，稍有不慎隨時影響來年運勢。以下 5 點一定要注意：

忌用受損餐具：切忌使用有裂縫或缺口的杯碗，這在風水上有「漏財」之意，甚至是不吉利的兆頭。 忌打破碗碟：打破東西被視為「破運」或「破財」。若不慎打破，記得立即說「歲歲（碎碎）平安」，並用紅紙包裹碎片，等到年初五才丟棄。 忌提不吉利話題：席間嚴禁爭吵或說負面字眼（如死、輸、窮、病），以免破壞喜慶氣氛。 忌飯後入夜洗澡洗頭：傳說除夕入夜後洗澡會將聚攏的財氣洗走，建議食飯前完成沖涼。 忌登門拜訪：除夕是家人團聚時刻，此時去別人家中會驚擾對方家神，甚至帶走自家福氣。

切忌使用有裂縫或缺口的杯碗，這在風水上有「漏財」之意，甚至是不吉利的兆頭。（Getty Images）

必做習俗：添飯添壽＋飯後派利是

除了避開禁忌，做對以下習俗更能為新一年增添福氣：

祭祖拜神： 開席前先拜祭神明及祖先，感謝過去一年的庇佑。

添飯求壽： 團年飯要煮比平時多的米，象徵「米缸常滿」。吃飯時記得要「添飯」，寓意「添福添壽」。

年年有餘： 魚是必備菜式，但記得不能吃光！要「留頭留尾」到年初一吃，才算將財富帶入新年。

派壓歲錢： 飯後長輩會派發壓歲錢（利是），晚輩應放在枕頭下直至年初一，寓意鎮壓邪祟（歲）。

飯後長輩會派發壓歲錢（利是），晚輩應放在枕頭下直至年初一，寓意鎮壓邪祟（歲）。（Getty Images）

10大必備好意頭菜式

想新一年順順利利，餐桌上這10道菜絕對不能少：

雖然今年無年三十晚，但一家人最緊要係齊齊整整！記住團年飯啲魚唔好食晒，留返少少過年，咁就真係「年年有餘」啦！

想新一年順順利利，餐桌上這10道菜絕對不能少。（Getty Images）

