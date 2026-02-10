焦點

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇

團年飯幾時食最好？今年無年三十？5大禁忌咪做錯：用錯碗碟恐漏財/飯後必做一件事

到底團年飯應該幾時食？飯前飯後有什麼儀式要做？更有5大團年飯禁忌千萬不能犯，即睇內文：

團年飯幾時食最好？農曆新年最令人期待的環節，莫過於一家人齊齊整整食餐團年飯（年夜飯）！但你知不知道，2026年（馬年）的農曆十二月是小月，所以今年是沒有「年三十」的！到底團年飯應該幾時食？飯前飯後有什麼儀式要做？更有5大團年飯禁忌千萬不能犯，否則隨時趕走財神！即睇以下懶人包，教你團年飯食出好運來。

團年飯幾時食？一定要晚上？

傳統上團年飯定於除夕（年三十）辭舊迎新。但由於2026年沒有年三十，所以2月16日（年廿九）就是今年的除夕夜。

  • 時間彈性： 其實團年飯不一定要在晚上吃，只要家人齊聚，吃午飯一樣圓滿。

  • 吉日選擇： 最好選擇《通勝》上標示「天德」、「月德」的吉日，避開「破日」等凶日。

其實團年飯不一定要在晚上吃，只要家人齊聚，吃午飯一樣圓滿。（Getty Images）
其實團年飯不一定要在晚上吃，只要家人齊聚，吃午飯一樣圓滿。（Getty Images）

5大禁忌要留神：用錯餐具隨時「漏財」

團年飯講究意頭，稍有不慎隨時影響來年運勢。以下 5 點一定要注意：

  1. 忌用受損餐具：切忌使用有裂縫或缺口的杯碗，這在風水上有「漏財」之意，甚至是不吉利的兆頭。

  2. 忌打破碗碟：打破東西被視為「破運」或「破財」。若不慎打破，記得立即說「歲歲（碎碎）平安」，並用紅紙包裹碎片，等到年初五才丟棄。

  3. 忌提不吉利話題：席間嚴禁爭吵或說負面字眼（如死、輸、窮、病），以免破壞喜慶氣氛。

  4. 忌飯後入夜洗澡洗頭：傳說除夕入夜後洗澡會將聚攏的財氣洗走，建議食飯前完成沖涼。

  5. 忌登門拜訪：除夕是家人團聚時刻，此時去別人家中會驚擾對方家神，甚至帶走自家福氣。

切忌使用有裂縫或缺口的杯碗，這在風水上有「漏財」之意，甚至是不吉利的兆頭。（Getty Images）
切忌使用有裂縫或缺口的杯碗，這在風水上有「漏財」之意，甚至是不吉利的兆頭。（Getty Images）

必做習俗：添飯添壽＋飯後派利是

除了避開禁忌，做對以下習俗更能為新一年增添福氣：

  • 祭祖拜神： 開席前先拜祭神明及祖先，感謝過去一年的庇佑。

  • 添飯求壽： 團年飯要煮比平時多的米，象徵「米缸常滿」。吃飯時記得要「添飯」，寓意「添福添壽」。

  • 年年有餘： 魚是必備菜式，但記得不能吃光！要「留頭留尾」到年初一吃，才算將財富帶入新年。

  • 派壓歲錢： 飯後長輩會派發壓歲錢（利是），晚輩應放在枕頭下直至年初一，寓意鎮壓邪祟（歲）。

飯後長輩會派發壓歲錢（利是），晚輩應放在枕頭下直至年初一，寓意鎮壓邪祟（歲）。（Getty Images）
飯後長輩會派發壓歲錢（利是），晚輩應放在枕頭下直至年初一，寓意鎮壓邪祟（歲）。（Getty Images）

10大必備好意頭菜式

想新一年順順利利，餐桌上這10道菜絕對不能少：

  1. 魚： 年年有餘。

  2. 髮菜蠔豉： 發財好市。

  3. 雞： 象徵圓滿、大吉大利。

  4. 豬手： 橫財就手。

  5. 盆菜： 盆滿鉢滿。

  6. 蝦： 哈哈大笑。

  7. 豬脷： 大吉大利。

  8. 腐竹： 富足。

  9. 年糕/蘿蔔糕： 步步高升。

  10. 湯圓： 團團圓圓。

雖然今年無年三十晚，但一家人最緊要係齊齊整整！記住團年飯啲魚唔好食晒，留返少少過年，咁就真係「年年有餘」啦！

想新一年順順利利，餐桌上這10道菜絕對不能少。（Getty Images）
想新一年順順利利，餐桌上這10道菜絕對不能少。（Getty Images）

