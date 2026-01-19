團年飯2026｜百樂潮州大少店推「全包價」賀歲宴！米芝蓮級歎流浮山金蠔+爆膏肉蟹

農曆新年將至，要在香港預訂一頓既有體面又具備「真功夫」的團年飯，往往讓負責訂位的家庭成員頭痛不已。既怕連鎖店的預製菜味道千篇一律，又怕結帳時被「海鮮價」或高昂服務費嚇一跳。始創於 1967 年、曾連續多年獲米芝蓮指南推介的百樂潮州酒樓（大少店），今年特別為馬年新春推出了誠意十足的解決方案 。百樂潮州酒樓（大少店）不僅傳承了第三代的正宗潮味，更主打價格透明的「全包價」宴席，讓你與家人在品嚐頂級潮州菜的同時，也能感受到滿滿的傳統人情味 。

老師傅刀工演繹 流浮山金蠔與肉蟹的鮮味碰撞

對於懂吃的香港老饕來說，潮州菜的精髓在於「粗菜精做」。今年的「百樂大少賀歲潮宴」並非單純堆砌名貴食材，而是將傳統工藝發揮得淋漓盡致。最令人驚喜的莫過於全新創作的「香煎蝴蝶金蠔」 。師傅特意選用香港本地流浮山的頂級巨型金蠔，這本身已是品質保證，更考驗師傅的是其精湛刀工——將金蠔切成蝴蝶形狀，釀入自家製的新鮮蝦膠後慢火香煎 。一口咬下，金蠔的甘香豐腴與蝦膠的爽彈鮮甜在口腔交織，外香內嫩，這道菜寓意著新一年「富貴豪華、展翅高飛」，絕對是打卡與味覺的雙重享受 。

香煎蝴蝶金蠔

師傅特意選用香港本地流浮山的頂級巨型金蠔，這本身已是品質保證，更考驗師傅的是其精湛刀工。

另一道不得不提的重頭戲是「普寧豆醬焗肉蟹」。要在新年吃到優質海鮮，百樂潮州絕不欺場，選用足足一斤半重的新鮮大肉蟹，並非簡單清蒸，而是以此菜系的靈魂——頂級普寧豆醬，配合蒜子與乾蔥頭慢火焗製 。豆醬獨有的鹹香徹底滲入蟹肉纖維之中，不僅沒有蓋過蟹肉的清甜，反而將鮮味提升到另一個層次 。加上一上桌就香氣四溢，那種鑊氣與醬香，正是傳統中菜最迷人的地方。

普寧豆醬焗肉蟹

要在新年吃到優質海鮮，百樂潮州絕不欺場，選用足足一斤半重的新鮮大肉蟹，

滋補養生頭啖湯 慢火燉煮出的醇厚心意

廣東人過年，少不了一碗靚湯。「海參鮑魚羊肚菌燉湯」展現了酒樓對火候的極致掌控 。嚴選 6 頭南非鮮鮑魚、厚身海參以及營養價值極高的羊肚菌，搭配赤肉、雞件與金華火腿，堅持慢火細燉 4 至 5 小時 。這碗湯沒有多餘的調味，全是食材釋放出的天然膠質與濃郁肉香，湯頭醇厚而不油膩，每一口都是對家人健康的祝福，寓意新一年福祿綿長 。

海參鮑魚羊肚菌燉湯

嚴選 6 頭南非鮮鮑魚、厚身海參以及營養價值極高的羊肚菌，搭配赤肉、雞件與金華火腿，堅持慢火細燉 4 至 5 小時 。

此外，為了增添節日的歡樂氣氛，席間還有一道名為「哈哈大笑（龍鬚蝦）」的創意菜式 。特級大虎蝦裹上細密的麵包絲炸至金黃酥脆，外形如同龍鬚般飄逸，入口「卡滋」一聲的酥脆感，緊接著是蝦肉的鮮甜，大人小朋友都會喜歡，正如其名帶給全家「哈哈大笑」的喜慶體驗 。

哈哈大笑（龍鬚蝦）

特級大虎蝦裹上細密的麵包絲炸至金黃酥脆，外形如同龍鬚般飄逸，入口「卡滋」一聲的酥脆感。

價格極具競爭力 免茶芥加一的誠意之選

百樂潮州酒樓這份菜單性價比極高，6 位用套餐定價港幣 $6,500，12 位用則為港幣 $12,800 。最關鍵的是，這個價格已包含茶芥及加一服務費 。相比市面上許多酒樓需額外計算 10% 服務費及茶資，這裡的定價清晰透明，預算更容易掌握。宴席由 2 月 14 日（年廿七）供應至 2 月 28 日（正月十一），橫跨情人節與整個農曆新年黃金檔期 。無論是與另一半的父母見面，還是大家族的開年聚餐，都非常合適。

百樂潮州酒樓這份菜單性價比極高，6 位用套餐定價港幣 $6,500，12 位用則為港幣 $12,800 。

團年飯2026｜百樂潮州大少店推「全包價」賀歲宴！米芝蓮級歎流浮山金蠔+爆膏肉蟹

百樂大少賀歲潮宴

供應日期：2026年2月14日至2月28日

價格：$6,500 (6位用) / $12,800 (12位用)

備註：價格已包茶芥及加一服務費，需提前一日預訂

分店地址：

銅鑼灣總店：希慎道 23-25 號地舖（地圖按此）

電話：2576 8886

旺角分店：MOKO 新世紀廣場 5 樓 523 號舖（地圖按此）

電話：2390 0834

