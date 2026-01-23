團年飯餐廳2026｜18間高質酒店中菜/米芝蓮推介！片皮鴨套餐/酒店優惠/送紅白酒

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
團年飯餐廳2026｜農曆新年除了要準備賀年糕點跟新年禮盒，怎少得揀選團年飯及開年飯餐廳！雖然2025年起已經連續5年沒有年三十，但團年飯都要食。想食得有體面又不想荷包大出血？Yahoo Food 為大家精選了18間高質團年飯餐廳，涵蓋酒店中菜廳、老字號米芝蓮食府及特色泰菜。最平低至$147/位即可歎到精緻江南點心，更有101樓無敵海景及阿一鮑魚推介！即睇內文，把握早鳥優惠訂座！
團年飯餐廳推介1.波士廳：360度飽覽整個九龍半島景色 敬送有氣葡萄酒/特選紅酒/白酒
年29的團年飯除了要食餐好，環境都好重要！波士廳位於ICC環球貿易廣場101樓，能飽覽整個九龍半島景色，推介餐廳的10周年慶典一品鮑魚海參六道菜盛宴（優惠價$641/位），包括陳醋小黃瓜海蜇頭拼煙燻流心蛋、生磨杏汁白肺湯、75頭日本吉品鮑魚拼原條美國遼參、紅燒BB乳鴿 （每位半隻）、波士廳秘製上湯水餃生麵及黃金蒟蒻，於KKday預訂，每位還敬送特選紅酒或白酒或有氣葡萄酒一杯！
波士廳
地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)101樓B2號舖（地圖按此）
電話：3955 1755
團年飯餐廳推介2.阿一海景飯店 (尖沙咀)：$695位享阿一精選海景餐
提到有質素又有傳統味道的新年晚宴，怎少得阿一海景飯店！但別以為富豪飯堂價錢一定離地，於Klook預訂阿一海景飯店的海景精選宴 (尖沙咀) 包括鮮雞螺頭燉花膠條、紅油抄手、回味生菜崧、鮑汁扣波蘭鵝掌天白菇、釀焗鮮蟹蓋、紅酒燴牛尾或金菇豚肉捲、一哥招牌砂鍋炒飯等等，優惠價錢只是$695/位（
原價$798/位），但要留意每次最少必須使用2張優惠券，套餐不適用每周星期五。
阿一海景飯店
地址：尖沙咀彌敦道63號國際廣場29樓SHOP2902（地圖按此）
電話：2328 0983
團年飯餐廳推介3.江南．翡翠：$588自由選 低至$147位
中菜都有輕食？說的是主打精緻點心跟江南地道美食的江南．翡翠，餐廳在Klook推出自由選，2至4人家庭的話，推介$588，前菜可以自選兩款，包括桂花黑醋小排骨、脆脆水母花 (海蜇頭)、滬式燻魚或涼拌海膽茄子，點心則有江南小籠包 (4隻)、蘿蔔絲酥餅 (2件)，再自選小菜跟主菜，最後品嚐桂花酒釀丸子，最適合胃口不大的家庭。
江南．翡翠
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3328號舖（地圖按此）
電話：2622 2699
團年飯餐廳推介4.羲和雅苑：片皮鴨名店 東涌+尖沙咀都有優惠
全家都是片皮鴨fans？羲和雅苑絕對是你首選的團年飯餐廳，餐廳是片皮鴨名店，以烤鴨三吃的嶄新品嘗方式為人津津樂道，同時帶來張氏獅子頭、黃扒魚肚、和牛粒干煸口蘑、宮保大蝦球等一系列地道與新派兼容的京、川、魯及淮揚等菜式，現在於Klook購買現金劵，最多回贈$300，替銀包慳回不少錢！
羲和雅苑
尖沙咀分店地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈2樓OTE203 號舖 (地圖按此)
東涌分店地址：東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖 (地圖按此)
團年飯餐廳推介5.Nara Thai Cuisine：泰菜團年飯 必食限定煲仔料理
時至今日，團年飯未必一定要是中菜，只要是一家人齊齊整整食餐好，已經是最完美的團年飯！除了中菜，可以分享的泰國菜亦是不錯的選擇，Nara Thai Cuisine是泰國名店，主打經典泰菜，特別推介冬日之選，三款冬日限定煲仔料理，將正宗泰式風味融入煲仔呈現方式，包括蝦頭油蟹肉虎蝦炒飯煲、泰式清湯牛肋肉煲跟泰式肉碎豆腐煲，現在還可以在KKday購買現金劵，低至83折優惠。
Nara Thai Cuisine
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖（地圖按此）
電話：2153 3660
團年飯餐廳推介6.王子飯店：$888起自由選 包雞茸竹笙燕窩羹
老牌中菜館尖沙咀分店的王子飯店在新年都有優惠！現在只要Klook預訂王子飯店$888起自由選，套餐包括雞茸竹笙燕窩羹，另選兩至六個自選菜式，如燕麥金沙蝦球，黑松露海皇炒蛋白，豉汁帶子蒸豆腐，脆皮牛腩，窩蛋牛崧時菜煲，海鮮雜菜煲，西班牙黑毛豬咕嚕肉等，相當豐富，餐廳位置更可以看到煙花。
王子飯店
地址：尖沙咀海港城海洋中心一樓113A&B &115號舖（地圖按此）
電話：2366 1308
團年飯餐廳推介7.明廚：地道港式小炒團年飯低至$297/位
喜歡鑊氣小炒的話，明廚的精選海鮮套餐（$398/位）就是個不錯的選擇，套餐包含鬼火香甜粟米，油鹽焗香港火焰奄仔蟹，開邊金銀蒜粉絲蒸遊水海蝦，招牌九製陳皮骨及明廚第一炒；另外還有旺角分店限定的宵夜暖胃堂食套餐（$297/位），適合收工較晚的家庭。
明廚
銅鑼灣分店地址：銅鑼灣堅拿道西15號永德大廈地下G8-11號舖（地圖按此）
旺角分店地址：旺角上海街519號地舖（地圖按此）
團年飯餐廳推介8.龍苑中菜廳：賀年套餐送紅白酒
家中人數較多的話，推介大家可以到龍苑中菜廳，餐廳的歡聚宴分6人或12人（$3,243起/6位），包括鴻運金豬、五指毛桃燉竹絲雞螺頭、黑松露野菌玉帶子、鮮蟹肉焗釀蟹蓋、八頭鮑魚伴花菇、清蒸沙巴龍躉、醬油吊燒雞、杞子山根浸時蔬、臘味糯米飯跟紅豆沙湯圓，6位用送指定紅酒/白酒一枝，12位用則送2支。
龍苑中菜廳
地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店低層1樓（地圖按此）
電話：2315 1006
團年飯餐廳推介9.古琴雅苑：75折嚐北京烤鴨套餐
團年飯是一年中最重要的飯局之一，當然要食餐好，北京烤鴨作為大菜得體又美味，於旺角、銅鑼灣、灣仔及尖沙咀都有分店的古琴雅苑就推出歡樂嚐聚北京烤鴨套餐（$788起/2位），包括烤北京填鴨、風味松子魚、東坡肘子和豐盛鮑魚雞鍋等特色菜，每一道菜品都經過精心製作。烤北京填鴨外皮酥脆，內裡肉質鮮嫩，搭配特製的甜麵醬、清新配料和煙韌薄餅，現在於KKday預訂還有75折優惠。
古琴雅苑
旺角店：旺角彌敦道560號譽發廣場2樓（地圖按此）
銅鑼灣店：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓B號舖（地圖按此）
灣仔店：灣仔皇后大道東202號QRE Plaza 19樓（地圖按此）
尖沙咀店：尖沙咀北京道12A號太子集團中心15樓（地圖按此）
團年飯餐廳推介10.帝苑軒：年29限定 品嚐吉品鮑魚燕窩套餐
團年飯又怎能少了鮑魚？尖沙咀的帝苑酒店中菜廳帝苑軒就推出吉品鮑魚燕窩套餐（優惠價$867/位）精選六頭吉品鮑魚，肉質鮮嫩、口感豐腴，搭配上等燕窩，滋潤養顏。六道菜套餐還包括精緻帝苑軒小碟及頭抽煎海中蝦等經典滋味，除了初1至3未有供應，年29及年初4後同樣有供應。
帝苑軒
地址：尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店地庫2層（地圖按此）
電話：2733 2789
團年飯餐廳推介11.采悅軒：小家庭之選！新年食黃金蝦球+遠年陳皮紅豆沙湯圓
小家庭想慶祝新年食餐好？推介東涌世茂喜來登酒店中菜廳采悅軒的「采悅迎新禧」團年套餐（$2,888/4位），包含8款精緻意頭菜，黃金滿屋 （黃金蝦球）、玉燕展翅（海皇燕窩羹）、年年有餘（碧綠炒斑球）等意頭菜。另外還有「金馬報喜」團年套餐 ($3,888/4位) ，菜式則有更多上乘食材，包括風生水起（七彩食材配上脆皮乳豬）人人一同開運撈起，愈撈愈旺，財氣滿瀉。另外有福蓋滿堂（至尊炸釀蟹蓋）、松福盈滿（松茸花膠燉菜膽）及包羅萬有（石鍋鮑魚海皇燴飯）等矜貴菜餚，喜慶馬年，由2026年2月14至3月3日供應。
采悅軒
地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店2樓（地圖按此）
電話：2535 0028
團年飯餐廳推介12.萬豪金殿：奢華團年飯位位$1,888
新年當然想豪食？金鐘JW萬豪酒店米芝蓮中菜廳萬豪金殿的「如意吉祥團聚套餐」矜貴非凡，菜式包括花雕蛋白龍蝦球、金沙龍蝦球、紅燒花膠絲燴官燕、香煎年糕拼煎堆碌碌等，每位$1,888（10位起)。另外還有賀年菜式有「風生水起」澳洲三頭鮑魚撈起、「發財好市」髮菜伴金蠔、「馬到功成」馬蹄臘味炒蠔鬆、「大吉大利」麒麟鮑甫大利發財竹笙卷，以及應節的馬年甜品獻萃—馬蹄珍珠露及脆皮馬蹄蓮藕糕等。
萬豪金殿
地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓（地圖按此）
電話：2810 8366
團年飯餐廳推介13.金葉庭︰金鐘中菜推介 同事團年飯之選
想跟同事食餐好？推介中環金鐘的打工仔可以到太古廣場港麗酒店中菜廳金葉庭聚會，今年餐廳推出3款賀歲菜譜（$5,088起/4位），每款精緻味美的粵菜均帶吉祥寓意，包括蠔皇原隻鮑魚、海鮮竹笙燕窩羹、鮮蟹肉燴官燕、焗釀鮮蟹蓋等，保證同事滿意！
金葉庭
地址： 金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座（地圖按此）
電話：2822 8870
團年飯餐廳推介14.南坊：新年遊數碼港海濱長廊 酒店晚餐低至$437.5＋送葡萄酒
不少人在新年時都會到香港較少去的地方行一轉，由中環到數碼港大概乘搭巴士只需30分鐘，就能到數碼港有着無敵海景的海濱長廊，不妨在那兒享受一個下午，再到數碼港艾美酒店中菜廳南坊享受一個摩登的粵菜開年飯（$1,750/4位）。今年推出的南坊賀年套餐包括南坊叉燒、鮮人蔘日本刺參燉土雞、發財好市扣南非湯鮑魚、荷香蟲草花杞棗蒸⿓躉球、桂花薑茶芝麻湯圓等美饌，於網包茶芥人均只是$437.5/位，每桌還敬送精選紅酒或白酒一瓶。
南坊
地址：薄扶林數碼港道100號香港數碼港艾美酒店3樓（地圖按此）
電話：2980 7410
團年飯餐廳推介15.百樂潮州酒樓（大少店）：銅鑼灣重開！必食特色潮州式開年飯
想品嚐傳統又有特色的開年飯？推介近日重開，由貝氏家族大房嫡系後人主理的百樂潮州酒樓（大少店），今個新年餐廳推出百樂大少賀歲潮宴（$6,500起/6位），包括横才就手（紅炆發菜豬脷）、包羅萬有（潮式什會爐）、好市大利（發菜蠔豉豬手）、年年有餘（梅子明爐烏頭）、幸福團圓（薑茨湯丸），另外餐廳還有一系列特色潮州菜式可以加點，好像招牌潮式紅燒魚鏢海皇羹、四寶片皮雞、八寶豬肚等，最適合豐盛的新年飯。
百樂潮州酒樓（大少店）總店
地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖（地圖按此）
電話：2576 8886
團年飯餐廳推介16.啟德帝盛酒店：新春賀年晚宴 包每位三小時無限暢飲啤酒或汽水
東九龍有甚麼新年餐廳推介？啟德帝盛酒店中菜廳啟福樓推出的新春吉祥午市套餐（$1,888 / 四位起）先奉上農曆新年必食的年年好事撈起，緊接著有黃金滿屋和大展鴻圖，黃金七味豆腐搭配後者的雞蓉蟹肉燕窩羹，香濃滋補。還有創新之作招財進寶，以脆米餅和元貝突出香草芝士的層次及鹹香。新春團圓喜慶晚宴（$2,388/4位起）同樣豐富，包括發財好市，將髮菜和蠔豉放入節瓜脯燜煮至軟腍入味，寓意福氣滿盈。年年有餘，惹味的油雞樅菌翡翠炒斑球，入口帶陣陣菌香，完美搭配經典粵菜金鼓齊鳴，鹹香惹味的炸子雞，炸至脆內嫩滑，承載吉祥寓意等等。
啟福樓
地址：九龍城啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店2樓（地圖按此）
電話：3528 8200
團年飯餐廳推介17.茗悅：閩南福建口味賀年套餐 嚐鮑魚撈起
想嚐一頓不一樣的賀年飯？茗悅主打福建美食，今年推出喜慶賀年套餐（$988/位），客人可先品嚐寓意吉祥的風生水起鮑魚撈起，隨後奉上四喜拼盤，滋味小食包括閩南五香卷、福建風味蟹肉小金杯、西班牙紅蝦凍及福州撈汁拌象拔蚌，讓人胃口大開。接著，享用一碗滋補暖心的松茸燉花膠雞湯，然後品嚐閩式古法炊東星斑。主菜方面，客人可以品嚐充滿閩南風味的招牌菜式，包括茶王煙燻脆皮雞及閩式藥膳崩沙腩煲。除此以外，客人可享精選時蔬、金銀滿屋炒飯及精美甜點閩南桃膠銀耳四果湯 。
茗悅
地址：金鐘中區法院道太古廣場港島香格里拉8樓（地圖按此）
電話：2820 8580
團年飯餐廳推介18.逸東軒：米芝蓮一星餐廳推新春團年套餐 唔洗$1,000位
不少米芝蓮餐廳在新年的賀年套餐都要過千，但作為酒店中菜兼米芝蓮一星餐廳的逸東軒，由2月6日至2月16日的9道菜新春團年套餐，都只是$3,998/4位，平均不用$1,000位，就可以食到金湯海皇燴燕窩、蟹皇芙蓉蝦球、十頭鮑魚扣花膠、清蒸東星斑、鴻運脆皮雞等名貴賀年菜式，價錢算是十分合理。
逸東軒
地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓（地圖按此）
電話：2710 1093
常見問題：
問：今年團年飯有哪間餐廳有撈起？
答：東涌世茂喜來登酒店中菜廳采悅軒的「金馬報喜」團年套餐 ($3,888/4位) ，包括風生水起（七彩食材配上脆皮乳豬）人人一同開運撈起，愈撈愈旺，財氣滿瀉......詳情按此
問：有CP值高的酒店中菜推介嗎？
答：數碼港艾美酒店中菜廳南坊今年推出的南坊賀年套餐包括南坊叉燒、鮮人蔘日本刺參燉土雞、發財好市扣南非湯鮑魚、荷香蟲草花杞棗蒸⿓躉球、桂花薑茶芝麻湯圓等美饌，於網包茶芥人均只是$437.5/位，每桌還敬送精選紅酒或白酒一瓶。.....詳情按此
