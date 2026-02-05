團年飯必備｜Fire鍋升級版「爵士花膠火鍋湯底」！新春限定禮盒85折 歎盡響螺花膠/椰子雞

農曆新年將至，一家人圍爐「烚下烚下」是指定動作！想在家中還原酒樓級數的滋味？主打全天然、無添加的香港品牌Fire鍋，為迎接品牌邁向10週年，隆重推出全新升級版「爵士花膠火鍋湯底」。這款湯底靈感源自香港傳奇「爵士湯」，集滋補與鮮味於一身。品牌更同步推出賀年限定禮盒，網店入手即享85折優惠，絕對是今年團年飯或送禮的養顏首選！

升級版「爵士花膠湯」骨膠原爆發

「爵士湯」是香港飲食文化的經典符號，Fire 鍋這次推出的升級版湯底，嚴選名貴花膠為主料，搭配花菇、螺頭及哈密瓜等優質食材，完美復刻了這道名湯的精髓。湯底以雞湯與豬骨湯為基底，經慢火熬製，口感濃郁鮮美。當中的花膠素有「海洋人參」美譽，富含豐富膠原蛋白，口感嫩滑爽口，不僅能養血潤燥，更有助提升皮膚彈性，特別適合注重養生與美容的女士們，新年邊食邊養顏！加上採用無菌鎖鮮技術，讓大家在家也能輕鬆享用尊貴滋味。

新春限定「雙湯滋養禮盒」加送精選花膠

想一次過滿足不同口味？Fire 鍋今年新春首次推出「雙湯滋養禮盒」，一盒匯聚兩款人氣暖胃之選：

爵士花膠火鍋湯底：滋陰養顏，鮮甜醇厚。

椰子燉雞火鍋湯底：清甜潤肺，老少咸宜。

禮盒更額外加配精選花膠，實行「加量不加價」，份量十足且包裝體面，無論是用來做團年飯湯底，還是拜年送禮都大方得體。

Fire 鍋今年新春首次推出「雙湯滋養禮盒」。

獨家優惠攻略：官網限時85折

這款新春限定禮盒將於即起正式發售，大家可以於全線香港 DON DON DONKI (旺角分店除外)、HKTVMall及Fire 鍋官網買到。

官網獨家優惠：

限時折扣： 於官網購買「雙湯滋養禮盒」，即享85折優惠（正價 $238）。

滿額減免： 惠顧滿 $1000，輸入廣告優惠碼再減 $100。

贈品： 凡惠顧 1 套賀年禮盒，即送 Fire 鍋精美利是封 1 套（數量有限，送完即止）。

銷售點傳送門：

HKTVMall

Fire 鍋官網

DON DON DONKI： 全線分店 (旺角分店除外)

