Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

團拜廚神速成！SMEG 廚師機勁減 $2000，宴客神器蒸烤焗爐 47 折搶購

每逢農曆新年或者大時大節，要請親友上來家中團拜，總想預備些美食邊吃邊聚，但廚房和雙手未必忙得過來。如果你今年立志做一次廚神，今次網店的廚房電器優惠應該能找到適合你的好幫手。是次優惠萬勿錯過必定是 Dometic 多功能蒸烤焗爐，價格直降至 47 折，只需一千元左右直接升級成蒸、烤、焗全能團隊。

此外，源自意大利的設計傳奇 SMEG，以復古色系加些曲線、摩登流線設計與極致工藝，一直被譽為生活與美學態度的廚具代表。今次 SMEG 廚師機罕見直降 HK$2000，讓你以親民價錢點亮廚房空間。

Dometic 20 公升多功能蒸烤焗爐

Dometic 20 公升多功能蒸烤焗爐是一款集方便與高效於一身的廚房設備。蒸烤焗爐擁有 50 款自動菜單，精準控溫範圍從 40°C 到 230° C，可滿足各種烹飪需求。纖巧的設計不僅節省空間，還配有智能爐內照明燈，方便用家隨時檢查食物狀況。內部的三層高度可自由調節，靈活應對不同食材的需求，而雙層玻璃門則提供良好的保溫效果及安全性。此外，清潔模式支援餐具消毒、除臭去油污及乾燥功能，顯著降低清理工作。

Ahaa 特價 HK$1,188｜原價 HK $2,498

SMEG - 4.8公升廚師機 (粉藍色)

意大利 Smeg 50 年代復古廚師機，結合經典設計與現代功能，提供 10 檔調速，強大 800 瓦的馬力，能充分滿足各種烹飪需求。它採用行星軌跡打發系統，確保食材均勻混合，達到最佳效果。機身由高品質金屬製成，搭配不鏽鋼大容量容器，不僅耐用，還能提升整體廚房美感。

Ahaa 特價 HK$2,888｜原價 HK $4,880

東芝 - 0.45公升 磁應電飯煲

東芝磁應電飯煲採用先進的磁應烹調技術，容量達 0.45 公升，專為 1 至 3 人設計。電飯煲搭載 5 毫米防黏的鑽石備長炭釜，外層塗層利用備長炭技術發射遠紅外線，內層則採用堅固耐用的鑽石鈦塗層，確保長時間使用不易磨損。其獨特的 6 段波紋釜底設計，能增強熱力沸騰效果，快速且均勻地烹煮米飯，無論是白飯、粥品，還是其他料理，皆能輕鬆應對。

Ahaa 特價 HK$2,688｜原價 HK $4,588

