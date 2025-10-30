五線譜編織動人故事 專訪音樂劇作曲家高世章
團體向體育園提出三大減廢詰問 促園方引入重用杯系統迎全運
【on.cc東網專訊】第十五屆全國運動會首場香港賽區賽事將於明日舉行，綠色和平於今日（30日）向啟德體育園提出三大減廢詰問，促園方引入重用杯系統，響應全運會「綠色、共享、開放、廉潔」理念。有團體人士更在啟德主場館前化身「球證」，向園方出示紅牌，指寄寓「趕即棄離場」。該團體指，一直提倡體育園設立重用系統，惟園方以保安等理由，屢拒重用杯申請。該團體亦指，國際大型體育運動及國際級場館在近年已紛紛設立重用杯系統，是行之有效的減廢方案。
綠色和平指，明年四月七欖再度申請使用重用杯失敗，加上今年三月七欖及六月世界女排大獎賽，園方一年內至少三次不配合。該團體補充，場內有提供印有商標的重用水壺，證明園方能支援重用容器，僅容許即棄紙杯，迫有意減廢的主辦方蒙污名，望園方回應為何七欖兩度申請重用杯不果，綠色場館亦拒支援源頭減廢？
該團體年初估計，三日七欖即棄餐具逾86萬件，全年廢物更多。綠色和平七月發布的《重用啟示綠》報告證實，重用杯能減519至75%溫室氣體排放及73至86%水資源，故提倡園方使用重用杯。該團體指，文體旅局曾在回應立法會時引述園方研究指運送清洗重用容器增碳排放，惟園方未公布研究、廢物量、回收率及廢物分解數據。該團體補充，園方僅稱配備大型廢物分解系統，便宣揚推動綠色經濟，令人質疑有「漂綠」的嫌疑，望園方回應為何自稱「環保」場館，減廢成效和研究從未公布？
綠色和平續指，於七欖期間於主場館視察後，發現場內曾設有「紙杯/紙盒」的分類箱，然而近月數場賽事，包括十月港足對孟加拉的賽事、及香港對日本的十五人欖球賽等，均未見分類桶的蹤影。該團體補充，觀眾將紙容器棄置到一般垃圾桶，混合其他不可回收的垃圾，增加紙容器分類處理的難度，故望園方回應為何「紙杯/紙盒分類桶」失蹤？
啟德體育園回應，指園區積極實踐惜物減廢及資源循環，設有完善的廢物分類及回收設施，並引入廢物分解系統，將廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為堆肥材料。 園方補充，使用經環保認證的可降解紙杯，可減少塑膠餐具，並推動「走塑」文化，保障衞生標準。在制訂相關措施時，園方指，參考了香港及其他地區的做法，並就使用可重用塑膠容器進行詳細研究。園方續指，重用塑膠容器運送和清洗可能增碳排放及資源消耗，且不可降解，在溫暖潮濕天氣下存衞生風險，未能配合減碳及資源循環目標。
