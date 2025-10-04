從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身
120公屋長者戶裝感應器 48小時無回應非牟利團體即上門
【on.cc東網專訊】本港不時發生獨居長者命喪單位悲歌，引起社會高度關注。繼房屋署4月試行「住戶大門開關訊息系統」加強監察長者居民外，有社福團體亦試行「物聯網長者住戶大門關閉訊息系統」，在觀塘推出同類計劃，在公屋獨居長者及雙老家庭的住所大門內側，安裝智慧門磁感應器。若相關系統在超過48小時未偵測到任何開關信號，就會自動以微信通知指定聯絡人或非牟利團體。若然未能即時獲得相關住戶回應，民間團體或非牟利團體就會上門，確認長者安全。
該計劃第一批服務對象為120戶樂華南邨長者居民，為期兩年。至於有人關注會否涉及私隱問題，主辦方就強調，感應器只用作偵測大門的開關狀態，不會採集影像或聲音。而計劃亦屬於自願參與性質，參與者須簽署安裝同意書及聯絡授權書，同時設有退出機制。
房屋局局長何永賢出席該計劃啟動禮時指，公屋長者戶由以往約四分之一增至約三分之一，逾70萬人屬60歲以上長者，惟政府資源有限，需要社會各界協助，同時呼籲市民一同關顧長者。
至於房屋署自今年4月起，在雲漢邨和常樂邨兩個公共屋邨，使用「住戶大門開關訊息系統」，協助長者居民的親友了解長者戶進出居所的情況，目前有約50戶試用系統，暫時未有租戶因長時間未有開關大門而需要關注。何永賢指，房委會在試行系統時亦面對困難，即使收到長者長時間未有外出的信號，但未能聯絡長者家人，通知他們主動致電長者。今次團體推出的計劃，則會由民間團體或非牟利團體協助，即時聯絡長者。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
王毅周二起 出訪意大利及瑞士
【on.cc東網專訊】中國外交部發言人周日（5日）宣布，應意大利和瑞士邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於周二（7日）至下周日（12日）訪問意大利並召開中意政府委員會第12次聯席會議，以及赴瑞士舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。on.cc 東網 ・ 3 小時前
國慶黃金周｜不少內地客坐觀光巴士打卡遊 羅淑佩：8月零售超預期 有信心全年達4900萬人次(賴姵伶報道)
【Now新聞台】國慶黃金周首四天，截至下午4時，訪港內地旅客累計有近85萬人次。除了購物，不少遊客乘坐觀光巴士遊覽香港。文體旅局局長羅淑佩指，客量及零售市道理想，有信心全年達4900萬人次目標。經過一座又一座的大廈，沿途能欣賞文武廟等香港特色景點——坐這輛開篷巴士在鬧市內穿梭是不少內地旅客在今個十一黃金周遊覽香港的熱門方式之一，內地社交平台更推介坐觀光巴士看日落打卡，不過天公不造美，要看美景就要辛苦些冒雨欣賞，但他們說都值得。深圳旅客郝小姐：「第一次坐香港這巴士，覺得很不錯。下雨但沒有事，就坐在淋著，來都來了，就當體驗，我們都可以。」廣東旅客韋小朋友：「覺得很誇張。(為甚麼這麼誇張？)因為這個斜坡較我家鄉更斜。」不少遊客專程坐巴士上層打卡，落雨就返回有蓋位置或者落下層避雨。國慶黃金周期間，本港不少景點人山人海。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，首3日的訪港內地旅客有67.6萬人次，按年上升6.3%，旅客人數及酒店入住率情況理想，又指酒店已汲取過往經驗，改善於旺季抬高房價情況。文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「酒店入住率好，貴的酒店告訴我已經住滿。零售朋友或餐飲的朋友有些平時很審慎，次次都說『旺now.com 新聞 ・ 22 小時前
新型分子塗層技術提升量子光子純度 87%
量子技術對精確度的要求極高，任何一個光子都必須具備相同的能量和數量，否則將無法滿足需求。即便是最微小的變化，都 […]TechRitual ・ 1 天前
AI科學主任報天氣？謝展寰：視乎科技發展
【Now新聞台】今年有多個熱帶氣旋襲港，環境及生態局局長謝展寰在本台節目《大鳴大放》中稱，天文台現時有使用人工智能協助預測天氣，以便當局提早調動人手處理。至於未來會否用AI科學主任報天氣，則要視乎科技發展。 環境及生態局局長謝展寰：「現時來說，用人來報道，我相信在親切感或天文台在準備方面會好點，但如果當然你說將來慢慢的話，我相信甚麼都有可能，我們看看科技進步時會怎樣。天文台在這一方面，我對他們很有信心，他們一定在科技方面跟得很貼。」#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
Botox針奪命案｜控方專家證人指被告同時處方的多種藥物增抑制病人呼吸風險(梁柏晞報道)
【Now新聞台】一名女銀行家在2018年接受肉毒桿菌注射後死亡，主診醫生李宏邦涉嫌誤殺。控方專家證人指，被告同時處方的多種藥物會增加抑制病人呼吸的風險。案件押後到本月10日結案陳詞。 李宏邦到高等法院應訊。港大麻醉學系臨床副教授陳友偉以控方專家證人身分作供，他指治療失眠的藥物思諾思和手術用麻醉藥丙泊酚都會減低病人的意識。其中過量處方丙泊酚可能令病人昏迷或缺氧。他又認為，稱職的醫生若知悉病人曾服用思諾思，不會開展鎮靜治療。專家解釋這是因不知道安眠藥的藥效何時開始，若再進行鎮靜，可能令到病人會變得近乎無意識。控方又引述報告指，若病人在鎮靜治療前沒有禁食會增加呼吸困難的風險，沒有證據顯示被告有紀錄死者的禁食情況，驗屍時亦發現死者胃部有五百克未消化完的食物。陳友偉認為，鎮靜前檢查禁食狀態是基本步驟。控方指控被告沒有用血氧儀監察死者的血氧飽和度，起初亦沒有向醫院醫生披露向死者注射過甚麼藥物。陳友偉指若處方丙泊酚，必須使用血氧儀監察病人，又同意稱職的醫生見病人呼吸困難時會向她輸送氧氣，並應在將病人移交醫護人員時盡早披露曾處方甚麼藥物。陳友偉又指，死者的血液測試顯示她對肉毒桿菌沒有過敏，認為這不是死now.com 新聞 ・ 1 天前
【一田】挑戰特價 韓國梨 $49.9/盒（即日起至09/10）
今期一田超市挑戰特價有中秋團年飯必搶食材，包括韓國梨、寶湖廚莊湯包、澳洲牛腱心金錢展、挪威三文魚柳、安記飽魚、叁拾士多燒賣，由新鮮食材到快手好味之選，一應俱全！同時仲有高樂氏消毒濕紙巾、$10艾詩潔手液、Ariel洗衣液等家居清潔用品！YAHOO著數 ・ 1 天前
CETTIRE網購教學必讀！2025年10月最新名牌手袋、潮流波鞋/免費退貨/香港免運費攻略
想在2025年以最划算價格入手精品手袋、設計師服裝以及潮牌波鞋嗎？來自澳洲的精品電商CETTIRE絕對是值得一逛的寶藏平台。Yahoo購物專員將詳細介紹CETTIRE的購物特點、退貨詳情、免運費條件、推薦入手的品牌，以及一步步教大家如何在CETTIRE買到心儀商品，並享受香港免運費優惠，即看以下網購教學！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
日本旅行支付攻略｜八達通並非首選？三大更方便電子錢包!
日圓低水，港人瘋狂去日本！近日八達通又宣佈與日本 PayPay 合作，聽落好方便，不過其實都不少限制。其實有更多支付工具著數過佢，等小編同你拆解點解八達通唔係最推介，同埋有什麼更好選擇！Mobile Magazine ・ 1 天前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限05/10）
萬寧今日出位價髮再生控油止癢液及髮再生防脫、育髮液低至$299/件；髮再生防脫育髮液疏通血液循環，補充毛髮成長所需的精、氣和血；促進毛囊ATP分泌，刺激毛囊母細胞分裂與生長，提供成長所需的多醣素，育髮黑髮。YAHOO著數 ・ 5 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至09/10）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有神戶物產讚岐烏冬/烏冬細切1000克，以及李錦記沙爹火鍋湯醬包256克/秘製麻辣雞煲醬都是平均$25/包、屈臣氏蘇打水平均$9.95/排！YAHOO著數 ・ 2 小時前
聯合國解除旅行禁令 阿富汗塔利班外長將首訪印度
（法新社喀布爾4日電） 在聯合國安理會委員會暫時解除阿富汗塔利班政府外交部長穆塔奇旅行禁令後，阿富汗外交部今天證實，穆塔奇將在本月赴印度訪問。外交部告訴法新社，穆塔奇將於10月7日莫斯科峰會後前往印度。法新社 ・ 21 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 1 天前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 8 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 5 小時前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前