120公屋長者戶裝感應器 48小時無回應非牟利團體即上門

【on.cc東網專訊】本港不時發生獨居長者命喪單位悲歌，引起社會高度關注。繼房屋署4月試行「住戶大門開關訊息系統」加強監察長者居民外，有社福團體亦試行「物聯網長者住戶大門關閉訊息系統」，在觀塘推出同類計劃，在公屋獨居長者及雙老家庭的住所大門內側，安裝智慧門磁感應器。若相關系統在超過48小時未偵測到任何開關信號，就會自動以微信通知指定聯絡人或非牟利團體。若然未能即時獲得相關住戶回應，民間團體或非牟利團體就會上門，確認長者安全。

該計劃第一批服務對象為120戶樂華南邨長者居民，為期兩年。至於有人關注會否涉及私隱問題，主辦方就強調，感應器只用作偵測大門的開關狀態，不會採集影像或聲音。而計劃亦屬於自願參與性質，參與者須簽署安裝同意書及聯絡授權書，同時設有退出機制。

房屋局局長何永賢出席該計劃啟動禮時指，公屋長者戶由以往約四分之一增至約三分之一，逾70萬人屬60歲以上長者，惟政府資源有限，需要社會各界協助，同時呼籲市民一同關顧長者。

至於房屋署自今年4月起，在雲漢邨和常樂邨兩個公共屋邨，使用「住戶大門開關訊息系統」，協助長者居民的親友了解長者戶進出居所的情況，目前有約50戶試用系統，暫時未有租戶因長時間未有開關大門而需要關注。何永賢指，房委會在試行系統時亦面對困難，即使收到長者長時間未有外出的信號，但未能聯絡長者家人，通知他們主動致電長者。今次團體推出的計劃，則會由民間團體或非牟利團體協助，即時聯絡長者。

