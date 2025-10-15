土力工程處：採用更多數據模型 提升系統分析山泥傾瀉能力

今屆諾貝爾經濟學獎由三位外國學者共享殊榮，事實上，每次經濟學獎頒發前後，均有內地人認為中國經濟崛起，值得一個諾貝爾獎，而今次中國人再度跟諾獎無緣，亦有博客文章感慨中國經濟學者，到底何時才能拿諾獎。翻查資料，中國經濟學家數量多達6000人，能在國際主流學術刊物發表論文的也有上百人，不同領域都有大批專家，盤點歷年也有以下數位知名學者，比較讓市場關注，不過有曾獲兩度提名的學者於早年過身，有經濟學者聚焦股市多於研究，未來無緣諾貝爾獎機會仍大

Yahoo財經 ・ 1 小時前