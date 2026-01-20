土方之亂挨嗆「大便自己收」 中市府回應了

▲各土資場因全流向管理新制，後端去化不易，導致現場處理滿載。（圖／台中市政府提供，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 立委楊瓊瓔昨舉行台中土石方去化協調會，與會的國土署營建管理組長李守仁強調，中央政策上路前已討論1年多，台中市「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」。台中市政府今回應表示，並非地方未配合執行，而是中央在相關配套未完備、最終去化量能不足下全面推動，才造成實質衝擊，建議中央成立「全國性土石方最終去化處理平台」，由行政院層級統籌跨縣市支援與交換機制，以去化量能。

楊瓊瓔針對土方之亂，昨天主持「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，邀請產業界與會政府機關、港務公司、營造公會、建築公會等單位會商。

廣告 廣告

會後傳出都發局代表建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化，國土署營建管理組李守仁強調政策上路前已討論1年多，事情不要都是局處在做，「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」，主張市長盧秀燕應該跳下來協調處理。

▲楊瓊瓔昨緊急召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，為業者找解方。（圖／楊瓊瓔提供，2026.01.20）

台中市都發局長李正偉今（20）日坦言，很訝異中央級官員使用如此不雅的措詞，更別說土石方是有價料、可回收再利用的資源，應該循環經濟化再利用。

李正偉說，台中市營建剩餘土石方總出土量約占全國1/6，國土管理署盤點全國土石方最終去化處理量能，北部台北港可收受約3,000萬立方公尺，南部包含南星計畫約700萬立方公尺、高雄港約3,615萬立方公尺，中部僅規劃台中港不到200萬立方公尺，光是前置作業就需要10個月，卻僅能提供台中市約一個月暫存需求，去化量能明顯不足，難發揮紓解效果。

李正偉指出，中部地區尚無實質可用的土石方最終去化處理場所；中央規劃的台中港南、北填方區，最快須等到年底才能啟用，根本緩不濟急，因此都發局建議中央建構跨縣市支援與交換機制，成立「全國性土石方最終去化處理平台」，由行政院層級統籌調度各縣市後端去化量能。其次，給予適當的緩衝期，針對目前已動工並實際開挖的建案，暫時維持適用既有管理制度，避免施工中途改制，衍生工期延誤與安全風險，也確保政策目標得以穩健落實。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

土方之亂難解！何欣純促台中港釋地5公頃 楊瓊瓔：頂多撐1個月

挖地下室2千萬變1億！賴正鎰揭土方之亂實況：房價每坪恐飆漲5萬

土方之亂有解？國土署祭「4大策略」：增最終去處、開放小車載運