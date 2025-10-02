土星衛星恩克拉多斯的冰粒顯示生命的可能性

在 2005 年，NASA 的 Cassini 太空船首次飛越土星的衛星恩克拉多斯（Enceladus）時，捕捉到了從該衛星南極噴發出來的令人驚嘆的水冰噴流。這一發現引起了科學家的極大興趣，因為這些噴流顯示出該衛星的冰凍外殼下可能擁有一片廣闊的海洋。隨著研究的深入，科學家們對這顆冰火山衛星的探索更加積極。2021 年，一組科學家曾聲稱，從這些噴流中散發出的甲烷量使得衛星上存在生命的可能性變得“非常高”。隨著時間的推移，新的研究進一步提升了這一假設的可信度。

最近來自德國的一組研究人員在恩克拉多斯的噴泉中檢測到了更複雜的有機分子。這一新發現不僅令人興奮，也進一步提高了該衛星存在生命的可能性。恩克拉多斯的噴流已知可以將其物質噴射到數千英里以外的空間。以 2023 年為例，詹姆斯·韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）探測到一股噴流延伸超過 6,000 英里（約 10,000 公里）進入太空。由於其巨大規模，Cassini 能夠捕獲大量關於這顆衛星內部化學成分的數據。

廣告 廣告

科學家們相信，恩克拉多斯這顆土星的第六大衛星，冰凍的外殼下隱藏著一片鹽水海洋。在最新的分析中，科學家們首次檢測到了某些有機物質，這些物質是在 2008 年 Cassini 的宇宙塵埃分析儀（CDA）探測到的冰粒中發現的。這些冰粒是在被 CDA 捕獲的幾分鐘前從恩克拉多斯的南方噴泉中噴出，因此可以被視為 Cassini 所捕獲的最新冰粒。

根據 NASA 的報告，這些冰粒的化學成分可能因為在土星的 E 環中飛行了數月乃至數年而受到輻射的影響。因此，早期的研究主要集中於這些較老的冰粒，而新研究則確認了恩克拉多斯較老冰粒中所發現的有機物質，並檢測到了其他先前未被發現的有機物質。這進一步提高了外星生命存在於這顆衛星的潛在可能性。

在最新發表於《自然天文學》期刊的研究中，科學家們詳細描述了他們的發現，包括新檢測到的有機分子，例如脂肪族、（雜）環酯/烯烴、醚/乙基，以及含氮和氧的化合物。這些分子參與了化學反應，並導致形成對有機生命至關重要的更複雜分子。儘管這些新發現並不能直接證明恩克拉多斯上存在生命，但它們顯示出該衛星上存在一些生命所需的有機物質，這進一步支持了對這顆土星衛星的調查計劃的必要性。

最近，歐洲航天局（ESA）宣布了一項大膽的計劃，計劃在 2040 年代派遣一艘太空船前往恩克拉多斯。這一任務將發送一個探測器穿過噴流以收集更多數據，並將發送一個著陸器以便更仔細地觀察衛星的表面。雖然這一計劃還有一段距離，但研究人員相信，從 Cassini 數據中可以獲得更多信息。主導作者 Nozair Khawaja 在 ESA 的博客中表示：“我們在 Cassini 數據中發現的有機分子有許多可能的途徑，可能導致生物相關化合物的形成，這增強了該衛星可居住的可能性。我們目前正在探索數據中更多的內容，因此期待在不久的將來發現更多。”

推薦閱讀