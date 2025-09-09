土瓜灣停車場電動車撞途人 釀一死五傷

【Now新聞台】土瓜灣停車場有電動車失事撞倒兩名途人，一死一傷，電動車司機及三名乘客亦受傷。

涉事中電電動私家車車頭嚴重損毀。現場是馬頭圍邨露天停車場，警方下午三時許接報，一輛私家車進入停車場時，入閘後懷疑失控衝前，撞向停泊在車位的私家車，亦撞到兩名女途人，其中一名女子頭部重創昏迷，由救護車送到廣華醫院，期間要不斷進行心外壓，搶救後證實不治。

另外一名女途人，以及電動車的司機及三名乘客亦受傷送院，警員正調查意外原因。

#要聞