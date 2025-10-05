中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
土瓜灣兩男遭生果刀割頸 露宿者疑兇翌日落網
土瓜灣前日發生割頸傷人血案，兩名與疑犯不相識的男子中午在公園涼亭聊天，同在涼亭範圍的疑犯逗留半小時後，突走近兩人並取出生果刀施襲，事隔一日兩人仍然留醫，情況危殆。警方調查後，相信疑犯是經常在深水埗、紅磡公園流連的露宿者，不排除他有精神問題，昨日在紅磡被捕。
事發上周六中午12時許，兩名遇襲男子在案發前與兇徒一同坐在海心公園的涼亭下，3人以外亦有其他街坊，包括一名70歲街坊。期間，與受害人相隔一張枱的疑兇，不時查看手提電話影像和望向受害人方向，約30分鐘後疑兇突站起並走近受害人方向，繼而從身上取出一把不大於手掌的疑似生果刀，向兩人揮刀割頸施襲。疑犯作案後沿海旁向浙江街方向逃走，又將兇刀拋落海。
是否對話刺激作案屬調查方向
遇襲的37歲霍姓男子頸和膊頭有3處𠝹傷、24歲甄姓男子頸、胸、背部和手等有10處𠝹傷，兩人事隔一日仍然留醫，情況危殆。警方西九龍總區刑事總部行動警司賈錦琳指，兩名受害人與31歲韓姓疑犯並不相識，亦未見雙方當日在公園結怨或發生爭執，又稱疑犯沒有黑社會背景，醫院雖然沒有他的精神病紀錄，但探員接觸其朋友後懷疑他有精神病徵狀，因此兩名受害人談話期間是否刺激到兇徒，將是警方調查方向之一。
疑犯經常在深水埗和紅磡一帶公園流連，案發前一晚都曾在海心公園露宿，賈錦琳估計對方案發後可能驚慌潛逃，強調已掌握疑犯身份。在簡報案情後，警方下午於紅磡建灣街花園的公廁拘捕疑犯。此外，警方飛虎隊的「水鬼隊」昨早曾返回現場，到公園對開海面搜尋兇刀，惟當時三號強風信號仍然生效，風高浪急加上海底淤泥較厚，因此未能找到兇器，警方稍後會繼續搜索。
