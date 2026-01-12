跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
土瓜灣北帝街唐樓單位懷疑石油氣爆炸 男子疑飛墮行人路燒傷送院︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】土瓜灣北帝街今日（12 日）傍晚發生懷疑單位爆炸事故，導致一名男子從高處墮下受傷。現場相片可見，事發後一名男子疑從單位飛墮至大廈對開的行人路，倒臥地面。
救護員趕抵現場後，發現該名男事主身上有明顯燒傷痕跡，抵達醫院時面部需敷上燒傷敷料，身上亦傳出燒焦氣味。男事主在送往伊利沙伯醫院救治期間保持清醒。
現場照片顯示，涉事男子呈「大」字形倒臥路面，附近馬路散落大量玻璃碎片，一個嚴重扭曲變形的窗框連同支架雜物亦由高處跌落。
涉事唐樓單位原本安裝窗框的位置在事故後留下一個空洞。警方及消防正封鎖現場調查事故原因，初步調查相信事件懷疑涉及石油氣樽起火引致爆炸。
