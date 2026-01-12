土瓜灣北帝街唐樓單位懷疑石油氣爆炸 男子疑飛墮行人路燒傷送院︱Yahoo

【Now新聞台】維園文化創意藝術市集開幕，設有約30個精品及熟食攤位，有檔主表示滿意營業額，有市民就認為市集可加強宣傳。冷冷的天氣，當然要吃些熱乎乎的小食暖暖胃。不餓的話，亦可以看看有沒有心水飾物及擺設。這個文化創意藝術市集由康文署及保良局合辦，位於維園近銅鑼灣方向，是發展旅遊熱點工作組9個熱點項目之一，設有約30個攤位售賣手工藝品及小食飲品等。上海旅客李小姐：「挺好的，很熱鬧，而且光很暖。上海好像好少有這樣唱歌的，粵語歌很好聽。」蘇太：「我都不知，我住這邊都不知有這個市集，經過才知道。多些宣傳就多些人來逛，你看現時都不是很多人。」市集上月中開始，試營運了一個月後正式開幕，有檔販指對於一日內做到四位數生意額感到心滿意足。檔販Lena：「今日都能回本及賺錢，我之前在聖誕節時都有來營業，人流及生意額都不錯，所以我都會繼續不時來營業。」市集有多個打卡位，就像這個巨型求籤筒，中間有一隻馬卡通，預祝大家馬年行好運。市集逢周六、日及公眾假期中午12時至晚上9時開放，預計持續至11月底。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前