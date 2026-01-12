土瓜灣唐樓爆炸，男子燒傷墮樓，機電署：單位石油氣接駁軟喉被拔。

土瓜灣北帝街43至45號近新山道一座唐樓，昨日(12日)傍晚約6時48分有單位懷疑發生爆炸，一名42歲男子全身燒傷由高處墮下，送院搶救。機電工程署指，發現單位石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸。事發後，男事主由單位墮下，以「大」字形倒臥於大廈外的行人路上，馬路上散落玻璃碎片，一個嚴重變形的窗框及支架雜物亦跌落路面，途人見狀立即報警，救護員到場後發現事主身上有燒傷，但仍保持清醒，隨即送往伊利沙伯醫院治理。

機電工程署回覆查詢時表示，12日晚上約7時15分接獲消防處通報，隨即派員前往現場進行調查。經初步調查發現，涉事單位內有一瓶瓶裝石油氣和一台石油氣煮食爐，懷疑事故發生時是由於石油氣瓶的接駁軟喉被拔除，導致氣體洩漏，隨後釋出的石油氣被點燃而引發了此次事故。經由註冊氣體裝置技工進行現場初步檢查和測試，確認氣體煮食爐、接駁軟喉及石油氣瓶均處於結構完整的狀態，並未發現任何漏氣的情況。同時，氣體煮食爐的型號亦已獲得批准。署方已將相關的石油氣裝置帶回進行進一步調查和檢驗。消防處和警務處亦會繼續調查事件起因。

案件列「火警」及「有人從高處墮下」

警方表示，12日晚上6時49分接獲多人報案，指九龍城北帝街43至45號一單位傳出巨響，懷疑發生爆炸，並懷疑42歲姓黃男事主從高處墮下。警員接報到場，消防將火救熄。人員發現事主倒臥在大廈對開，全身多處燒傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信該單位一喉管內的氣體洩漏引致爆炸。案件列作「火警」及「有人從高處墮下」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。事件中有4男1女疏散到安全位置。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003076/土瓜灣唐樓爆炸-男子燒傷墮樓-機電署-單位石油氣接駁軟喉被拔?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral