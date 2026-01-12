渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
土瓜灣唐樓爆炸 男子燒傷墮樓 機電署：單位石油氣接駁軟喉被拔
土瓜灣北帝街43至45號近新山道一座唐樓，昨日(12日)傍晚約6時48分有單位懷疑發生爆炸，一名42歲男子全身燒傷由高處墮下，送院搶救。機電工程署指，發現單位石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸。事發後，男事主由單位墮下，以「大」字形倒臥於大廈外的行人路上，馬路上散落玻璃碎片，一個嚴重變形的窗框及支架雜物亦跌落路面，途人見狀立即報警，救護員到場後發現事主身上有燒傷，但仍保持清醒，隨即送往伊利沙伯醫院治理。
機電工程署回覆查詢時表示，12日晚上約7時15分接獲消防處通報，隨即派員前往現場進行調查。經初步調查發現，涉事單位內有一瓶瓶裝石油氣和一台石油氣煮食爐，懷疑事故發生時是由於石油氣瓶的接駁軟喉被拔除，導致氣體洩漏，隨後釋出的石油氣被點燃而引發了此次事故。經由註冊氣體裝置技工進行現場初步檢查和測試，確認氣體煮食爐、接駁軟喉及石油氣瓶均處於結構完整的狀態，並未發現任何漏氣的情況。同時，氣體煮食爐的型號亦已獲得批准。署方已將相關的石油氣裝置帶回進行進一步調查和檢驗。消防處和警務處亦會繼續調查事件起因。
案件列「火警」及「有人從高處墮下」
警方表示，12日晚上6時49分接獲多人報案，指九龍城北帝街43至45號一單位傳出巨響，懷疑發生爆炸，並懷疑42歲姓黃男事主從高處墮下。警員接報到場，消防將火救熄。人員發現事主倒臥在大廈對開，全身多處燒傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信該單位一喉管內的氣體洩漏引致爆炸。案件列作「火警」及「有人從高處墮下」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。事件中有4男1女疏散到安全位置。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003076/土瓜灣唐樓爆炸-男子燒傷墮樓-機電署-單位石油氣接駁軟喉被拔?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
麗城花園男子飛墮泳池 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓。今晨(13日)11時02分，麗城花園一名男子由高處墮下，跌落大廈對開泳池，由保安員發現報案。救援人員接報到場，救起姓林(79歲)事主，經檢驗證實當場死亡。警員經初步調查，相信從上址一單位墮下。警員於現場有檢獲遺書，事主死因有待on.cc 東網 ・ 1 小時前
青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣 恒大終止訓練營活動 青協展開紀律調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港青年協會與香港恒生大學於去年 12 月底，在香港青年協會領袖學院舉辦訓練營。《Yahoo新聞》獲悉，當日有男職員曾進入異性學員房間，並移動女學員的個人物品，當中包括女性內衣。女學員返回房間時撞破事件，隨即報警求助。恒大表示，當時決定即時終止活動，並已向該機構提出正式投訴。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
明治舊法復活的街頭屠場？ 新宿26歲男決鬥摔死對手！
日本的新宿歌舞伎町本來是燈紅酒綠的夜生活天堂，誰知竟上演這場明治時代風格的決鬥鬧劇。2026年1月8日，警視廳逮捕26歲無業男子淺利風月，指他涉嫌與40多歲蒙古籍男子合謀，在2025年9月23日凌晨4點左右，於歌舞伎町街頭與30歲男子松田直哉「決鬥」，導致松田頭臉重傷，送醫後10月12日因腦損引發多重器官衰竭死亡。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
網購騙案一周最少276宗 總損失近1,400萬 26歲男賣行李箱被呃21萬
警方「守網者」社交平台公布，過去一周，警方接報至少276宗網上賣篋相關網購騙案，總損失金額接近1,400萬港元。日前，一名26歲男子在Carousell 平台放售行李箱，對方聲稱有興趣購買，在WhatsApp傳送一個假冒Carousell的釣魚連結。 一開始他拒絕於該釣魚網站輸入資料收取款項，但隨後對方叫他聯絡假冒Carousell客服，要求他付保證金才能收取行李箱的款項。最後他分兩次將總共近21萬港元，轉賬至對方的銀行戶口。其後失聯，始知受騙。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
元朗YOHO Town火警 夫死妻危殆 未發現助燃劑
元朗昨發生致命火警。元朗YOHO Town一個單位昨早突然起火，消防約20分鐘後將火撲熄，並在單位內救出一對夫婦送院搶救，二人當時已陷入昏迷，男戶主送院後不治，女戶主則受傷留醫。事件中約400名住戶自行疏散至安全位置。消防處正調查火警起因。據了解，現場未有發現助燃劑。am730 ・ 1 天前
黎智英案｜黎智英求情指患高血壓糖尿病等 控方指其體重仍屬肥胖
【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，連同同案其餘8名認罪被告開始求情。黎智英以患病作求情理由，控方就指他的體重仍然屬於肥胖。不斷更新｜黎智英案報道一覽黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告由多架囚車押送到西九龍裁判法院。黎智英一方由資深大律師彭耀鴻作為代表，黎智英的太太李韻琴、陳沛敏丈夫鍾沛權等人亦有到庭旁廳。今次案件一共有9名被告，其中黎智英被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。另外的8名被告，包括6名前《蘋果日報》高層、重光團隊成員李宇軒和律師助理陳梓華，他們各承認一項串謀勾結外國勢力罪。根據國安法，干犯勾結外國勢力罪罪行重大的話，可判10年以上至終身監禁，參與程度相對較輕的亦需判3年以上、10年以下的監禁。法官起初問控方，如法庭認為本案罪行重大，是否不論各被告在案中角色都應以10年以上為量刑起點。控方就引用呂世瑜案回應，指法庭量刑需考慮被告的作為，比重多少就要由法庭酌情考慮，如果案件涉及外國元素，性質就更嚴重。控方之後先講述黎智英健康狀況供法庭參考，指黎智英22年已獲准做脫牙手術，過去曾報稱心悸。專家檢查後，無發現明顯不正常，now.com 新聞 ・ 19 小時前
黎智英案｜黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告開始求情(何嘉駿報道)
【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英上月被裁定串謀勾結外國勢力和串謀發布煽動刊物罪成，連同同案其餘8名認罪的被告在西九龍裁判法院求情。 黎智英、張劍虹、陳沛敏等9名被告，由多架囚車押送到西九龍裁判法院。法庭派發400多張旁聽公眾籌號，部分人提前3日到場排隊，等候進入正庭座位。黎智英的太太李韻琴、陳沛敏丈夫鍾沛權等人亦有到庭旁聽。今次案件一共有9名被告，其中黎智英被裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成。另外的8名被告，包括6名前《蘋果日報》高層、重光團隊成員李宇軒和律師助理陳梓華，他們早前各承認一項串謀勾結外國勢力罪。根據國安法，干犯勾結外國勢力罪，罪行重大的話可判10年以上至終身監禁，參與程度相對較輕的亦需判3年以上、10年以下的監禁。法官起初問控方如法庭認為本案罪行重大，是否不論各被告在案中角色，都應以10年以上為量刑起點。控方就引用呂世瑜案回應指，法庭量刑需考慮被告的作為，比重多少就要由法庭酌情考慮，如果案件涉及外國元素，性質就更嚴重。控方先講述黎智英健康狀況供法庭參考，指黎智英22年已獲准做脫牙手術，過去曾報稱心悸，專家檢查後無發現明顯不正常，現時體重只較20年被捕時輕0now.com 新聞 ・ 22 小時前
啟德地盤巴基斯坦男工被水缸擊中送院不治
【Now新聞台】啟德一個地盤發生工業意外，一名工人懷疑被水缸擊中，送院後證實不治。 33歲巴基斯坦工人要氧氣罩協助呼吸，由救護車送去伊利沙伯醫院。現場是啟德德高道一個地盤，下午一時許，事主在地盤吊運一個水缸時，水缸突然由高處墮下，他走避不及被擊中受傷，工友發現報警。勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
深水埗富昌邨龜隻墮樓亡 警列殘酷對待動物跟進
昨日(12日)傍晚6時12分，警方接獲報案，指深水埗富昌邨富韻樓對開有一隻龜懷疑從高處墮下。am730 ・ 2 小時前
土瓜灣唐樓疑石油氣爆炸 一男子燒傷墮樓
【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，窗框及支架跌落馬路，玻璃散落一地。警員及消防到單位調查，中電亦有派員上樓。事發在北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響，現場消息稱懷疑石油氣爆炸。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，臉部蓋上敷料。#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
屯門兆麟苑單位起火 一男子吸入濃煙不適
【Now新聞台】屯門兆麟苑發生火警，一男子吸入濃煙不適。 網上影片見到，該單位不斷冒出白煙。下午4時許，兆麟苑翠麟閣有單位起火，消防到場派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救。火警中有逾200人疏散，一名男子吸入濃煙不適，在救護車上接受治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
尖沙咀搶錶案 內地男假裝顧客光顧 掠65萬勞力士
今日(11日)下午約12時46分，警方接獲位於海防道50號太子珠寶鐘錶職員報案，指一名男子在店內疑似趁機掠走一隻價值約65萬元的勞力士手錶，隨即沿彌敦道朝尖沙咀站C出口方向逃去。鑑證科人員已到場搜證，警方一度封鎖鐘錶店門口調查，案件現被列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 1 天前
尖沙咀珠寶鐘錶店遇劫 男子掠走約 65 萬元勞力士手錶 警方追緝 40 多歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尖沙咀海防道 50 號太子珠寶鐘錶於今日（11 日）下午 12 時發生搶劫案。一名年約 40 多歲的男子進入店內聲稱選購手錶，在職員拿出一隻價值約 65 萬元的勞力士手錶供其察看期間，男子突然搶走手錶並奪門而出，往尖沙咀港鐵站 C 出口方向逃去。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬甸 KK 園區635棟網絡詐騙大樓全拆除
緬甸妙瓦底 KK 園區635幢涉詐涉賭非法建築物,已全部拆除。緬甸官方媒體報道,當局星期五(9日)拆除 KK 園第2區最後2棟四層高的非法建築及 KK 園區第三區5棟兩層高的非法建築。至此,KK 園區內所有用於網絡詐騙和賭博活動的非法建築均徹底拆除,總數達635幢,其中第一區148幢、第二區62幢、第三區425幢。報道稱,此次拆除工作採用控制爆破和重型機械結合的方式,並以燃燒桶加強清拆效果。官員表示,其餘區域非法建築也將按此方式繼續拆除。緬甸政府表示,根除網絡詐騙與賭博活動是國家責任,不會讓這類犯罪行為在緬甸境內扎根。當局會繼續與國內安全單位,以及鄰國政府協調合作,共同根除此類犯罪。 (BC)#緬甸 KK 園區 #詐騙infocast ・ 1 天前
海關檢獲逾18萬支私煙 拘捕56歲女子
【Now新聞台】海關檢獲逾18萬支私煙，拘捕一名女子。 被捕56歲女子由海關帶走調查。海關周一在牛頭角截查一名56歲報稱無業女子，在她身上檢獲約一千支懷疑私煙，其後在她居住的秀茂坪安泰邨單位發現私煙倉庫，合共檢獲逾18萬支私煙，市值共約85萬元。#要聞now.com 影音新聞 ・ 5 小時前
調查：川普關稅衝擊讓裁員比例翻倍、56%憂衰退
《CNBC》周一報導，供應鏈管理協會 (ASCM) 和該媒體最新調查顯示，川普關稅衝擊擴大，供應鏈業者裁員比例從去年 4 月的 16% 倍增至 32%。65% 業者成本至少增加 10% 至 15%。鉅亨網 ・ 14 小時前
香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店
近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
深井青龍頭發現海豚屍體
【Now新聞台】深井青龍頭岸邊發現一條懷疑海豚屍體。 屍體約3呎長，尾部有傷痕。下午5時，警方接獲途人報案，指青龍灣石灘岸邊發現懷疑海豚屍體，愛護動物協會人員到場協助。警方調查後，列作動物屍體發現處理，稍後通知相關部門檢走。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
警旺角拘一漢涉刑毀及藏武器
【Now新聞台】一名男子凌晨在旺角涉嫌刑事毀壞及管有攻擊性武器等罪被捕。 被捕男子黑布蒙頭，在警車上接受調查，稍後帶返警署。警員在路邊發現撬門工具及鐵鎚，懷疑與案件有關。現場消息指，凌晨2時許，多名男子持武器企圖進入花園街129號一個樓上單位尋仇，發現找錯地址後逃去，警方接報到場兜截，在附近拘捕一名男子。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
屯門兆麟苑單位起火冒濃煙 逾200人疏散一人不適
屯門發生火警，今日（12日）下午4時28分，兆麟苑翠麟閣C座一單位起火，冒出濃煙。消防動用一隊煙帽隊及一條喉灌救。逾200人疏散，初步無人受傷。警方及消防正調查火警原因。社交平台影片可見，起火單位冒出濃煙，火警鐘鳴響，大批居民疏散至地面。am730 ・ 19 小時前