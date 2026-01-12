土瓜灣唐樓疑石油氣爆炸 一男子燒傷墮樓

【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。

該男子躺臥在行人路，窗框及支架跌落馬路，玻璃散落一地。警員及消防到單位調查，中電亦有派員上樓。

事發在北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響，現場消息稱懷疑石油氣爆炸。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，臉部蓋上敷料。

