土瓜灣樂民新村空舖後門起火 相信誤扔煙頭肇禍
土瓜灣發生火警。
今日（25日）大約清晨6時，土瓜灣高山道110號樂民新村H座樂智樓地下一間空舖後門位置冒煙起火，驚動多名市民報警。警方和救援人員接報後趕至現場，消防開喉灌救，約7分鐘後將火撲熄。火場面積大約1米乘2米，懷疑有人從樂智樓高處扔煙頭，跌落該空舖後門位置，誤燒卡板和其他雜物肇禍，相信起火原因沒有可疑。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/土瓜灣樂民新村空舖後門起火-相信誤扔煙頭肇禍/621848?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
