土瓜灣馬頭圍道187號參茸海味店舖被爆竊。（Google Map/資料圖片）

農曆新年前夕，蔘茸海味店均會大量入貨。今日（9日）早上9時16分，警方接獲土瓜灣馬頭圍道187號地下一間參茸海味店舖的負責人報案，指返回店舖準備開門營業時，發現上鐵閘鎖遭撬開，店內有被搜掠痕迹，多個裝載貴價參茸海味的玻璃樽被清空，懷疑遭爆竊。

警員到場調查，經68歲姓鍾男負責人點算，報稱損失3,000元現金外，共有約值60萬元的花膠、鮑魚、魚翅及燕窩等貴價食材被盜。警方已將案件列爆竊，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1010111/土瓜灣海味舖遭撬閘爆竊-痛失60萬鮑蔘翅肚?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral