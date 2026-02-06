消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
土瓜灣益豐大廈去年大停電 物管公司「港深智能」罰25萬元(劉倩桐報道)
【Now新聞台】土瓜灣益豐大廈去年大停電，物監局裁定物管公司港深智能嚴重違反紀律，罰款25萬元。有區議員認為罰款具阻嚇力，期望其他舊樓的物管能引以為鑑。
益豐大廈去年7月底鹹水管爆裂滲入電錶房，導致四座大廈大停電，影響超過900多戶。物監局發聲明指，去年7月益豐大廈大停電時，涉事的物管公司「港深智能」處理緊急事故機制有欠妥善，不符合市民對專業物管服務期望的標準，嚴重削弱公眾對物管業的信心，事發後亦未有設立與客戶間有效的溝通機制，屬於嚴重違紀行為，對此作出書面譴責，罰款25萬元。
今次是物管業發牌制度在2023年8月實施後，首宗涉及持牌物管公司因專業失當或疏忽行為被裁定違紀的個案。
九龍城區議員關浩洋指，過去一段時間留意到有關物管公司服務有改善，而條例最高罰款是30萬元，相信是次罰款額有足夠阻嚇力。
九龍城區議員關浩洋：「我們也留意到，這段時間他們自己管理公司的服務質素是有一個明顯提升，說明這次判罰具有阻嚇性和警示的作用。罰款的上限以我們理解是30萬元，這次也去到25萬元的情況，其實都可以給到一個強烈訊息，物監局帶出給其他管理公司，大家很嚴肅處理大廈管理問題。」
關浩洋又指，留意到區內其他舊樓的物管服務質素亦同時有改善，期望長遠而言可提升本港整體物管質素。
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢 陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。
罷踢完畢？C朗回艾拿素復操
【Now Sports】抗議沙特阿拉伯財團「大細超」的基斯坦奴朗拿度，周三已經返回艾拿素操練。數天前傳出基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）在資源分配上不公，壯大艾拿素聯賽競爭對手的實力，因此拒絕在周一對艾利雅德的比賽中上陣。不過，來到周三，傳媒拍到C朗已經回到艾拿素的訓練基地，在教練謝蘇斯的監督下進行操練，估計會在周六對伊蒂哈德的大戰中重新候命，但效力對手的C朗前隊友賓斯馬，與隊內另一球星干堤都已在今個轉會窗離開，而賓斯馬加盟的球會，正是艾拿素的頭號大敵希拉爾。艾拿素目前在沙超聯排第2，落後希拉爾1分，迄今已進行了19輪賽事，餘下球季還有15輪比賽要踢，而周一對艾利雅德一仗，即使沒有C朗在陣，仍靠沙迪奧文尼一箭定江山，以1:0擊敗10人應戰的對手。
美國共和黨參議員稱 沒有必要對鮑威爾進行司法調查
【彭博】— 美國參議院銀行委員會的共和黨議員對司法部調查聯儲局主席鮑威爾一事提出質疑。與此同時，一位委員會成員發出威脅，稱在調查解決或終止之前，將阻撓總統特朗普提名的央行行長人選獲得通過。
愛潑斯坦案︱英國駐美大使文德森捲醜聞 施紀賢認早知二人關係 領導地位或受挑戰︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國工黨多名國會議員私下警告，首相施紀賢（Keir Starmer）的政治前途正面臨嚴峻考驗，其中任命文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，以及文德森與已定罪性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，引發黨內強烈不滿。
長和PPC：對巴拿馬啟動仲裁 根據國際商會規則 要求廣泛賠償
巴拿馬最高法院日前裁定長和（0001.HK）營運當地運河附近兩個港口的合同違憲，事件續有新進展。長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）發聲明，表示已於周二（3日）根據適用特許經營合約及國際商會仲裁規則，對巴拿馬共和國啟動仲裁程序；然而即使面對近期的事態發展，公司仍重申並強烈呼籲巴拿馬政府提供清晰解釋，並透過協商以解決事件。
美財長承認過去宣稱「關稅具通脹性」說法錯誤 願作出糾正
美國財長貝森特在國會出席聽證會時表示，他與其創辦的Key Square投資公司2024年1月向合作夥伴宣稱「關稅具通脹性」的說法是錯誤。
地盤禁煙｜罰款改為定額3000元 工會：體現政府聽取民意 勞工處處長：高風險地盤會被起訴｜Yahoo
政府擬修例全面禁止地盤吸煙，早前計劃違者最高可被罰款 15 萬元，引起業界反彈。勞工及福利局局長孫玉菡周二（3 日）「轉軚」，表示研究將罰則改為定額罰款 3,000 元。勞工處處長許澤森在電台解話稱有考慮工友意見，而修例禁煙將來適用於所有地盤，政府認為有空間調整，相信以定額罰款的方式處理都合適。建造業工會認為定額罰款 3,000 元具阻嚇性，體現政府聽取市民意見及緩解工友憂慮。
地盤禁煙擬改定額罰款3000元 勞工處期望於上半年完成修訂
【on.cc東網專訊】政府正計劃於所有地盤全面禁煙，考慮將罰則由原來提出的最高罰款15萬元，改為定額罰款3,000元。勞工處表示，因應全面禁煙將擴至所有地盤，認為有空間調整罰則，正研究修訂附屬法例，期望於今年上半年完成。處方又承認，定額罰款較易執行，且關鍵在於是
英相施凱爾：後悔任命曼德森當駐美大使
（法新社倫敦4日電） 隨著新公布文件揭露前英國駐美大使曼德森與已故性犯罪富豪艾普斯坦關係密切，英國首相施凱爾面臨日益增長的壓力，他今天表示，對自己先前任命曼德森擔任駐美大使感到後悔。施凱爾（Keir Starmer）告訴國會，曼德森在出任駐美大使之前及任職期間，「每當被問及他與艾普斯坦的關係，他一再對我的團隊說謊」。
美國政府發布安全警告 敦促公民儘快離開伊朗
美國國務院周四（5 日）通過「虛擬駐伊朗德黑蘭使館」發布安全警告，稱伊朗全國範圍內持續加強安全管控，局勢依然緊張。
政府刊憲刪乘客須配用安全帶條例 待優化條文後再諮詢立法會
政府憲報今日(6日)刊憲刪乘客須配用安全帶條例。有關法例於1月25日實施，其後執業律師兼前立法會議員江玉歡質疑經修改後的法例，祇適用於2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士；法例實施不足一周需暫緩執行。 運輸及物流局表示，經徵詢律政司法律意見後，決定盡快提交附屬法例以刪除條文，並廣納各界意見，待優化條文後再諮詢立法會。(ss/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
多名立法會議員出席南沙十五五規劃研討會 就兩地於科技醫療等提多項合作建議(謝欣桐報道)
【Now新聞台】多名立法會議員與廣州南沙政府舉行研討會，就兩地於科技、醫療等提出多項合作建議。立法會主席李慧琼指，會與政府反映意見，共同主動對接國家十五五規劃。 國家十五五規劃建議，強化和提升大灣區作為高質量發展的動力源作用，有過百間港澳及國際商會組織進駐的廣州南沙提出多項發展措施，加強和港澳投資機構對接。廣州市委常委、南沙區委書記劉煒：「在這個金融、現代服務業、貿易、航運、人才、科創等方面，香港已經非常優秀，我們要跟香港學習。南沙可以作為這個產業支撐的選擇，國家給我們的任務就是立足灣區、協同港澳、面向世界。」立法會主席李慧琼連同十多名議員出席合作研討會。有與會議員建議利用兩地交通運輸基建，加快旅遊文化產業。立法會議員(體育、演藝、文化及出版界)霍啟剛：「機場與南沙的距離也非常近，現在也有鐵路、公路、船舶、遊艇自由行，包括一些聯動的演唱會等，可以多跟機場、機管局去聯繫。」立法會議員(科技創新界)邱達根：「醫療器械、具身智能，它們都有生產的需要，它可以把一部分研發放在香港，標準制定放在香港。香港研發、南沙轉化，這也是一個很好的、大家接受的一個方向。」李慧琼指，會收集多方意見反映給政府，共同主動對接國家十五五規劃。立法會主席李慧琼：「我們也可以把今天大家分享的內容，跟特區政府不同層級的官員解說，希望為促進南沙和香港、香港和南沙的合作發揮更大力量。」劉煒又說，會整理會上議員提出的意見，逐步落實之後再來港交流。#要聞
重慶市政協原副主席段成剛涉受賄被起訴
重慶市政協原副主席段成剛涉嫌受賄，最高人民檢察院作出逮捕決定，廣東省廣州市人民檢察院已向廣州市中級人民法院提出公訴。 檢察機關起訴指控，段成剛利用擔任重慶市江北區副區長，重慶市巴南區區長，重慶北部新區管委會主任、重慶市渝北區委書記，以及重慶市委常委兼重慶兩江新區管委會主任的職務便利，以及職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究刑事責任。 (WL)
發展局：首季展開北都提速專屬法例諮詢 料年內可通過
發展局副局長林智文在立法會會議上表示，政府已在各方面提速提效發展北都。在決策層面，行政長官將領導的「北都發展委員會」，並下設3個分別由司長或副司長領導、聚焦不同領域的工作組。法例方面，發展局會於今年首季展開北都提速專屬法例諮詢，制訂簡化的法定程序，加快發展建設落成及促進產業進駐，如得到議會支持，計劃今年內可以通過專屬法例。 當局亦會以創新思維提出及採用多元開發模式。除了以傳統公開招標模式批出土地外，政府會按相關產業政策靈活批撥土地，包括有限制招標讓符合條件的企業參與競投，也可採用「雙信封」招標制度，考慮標價以外的因素，甚至在合適情況下直接批出用地予對產業經濟發展有顯著裨益的企業。 除此以外，發展局計劃在洪水橋／厦村市中心的商業用地試行分階段開發模式，容許在新發展區發展初期先建設和營運低密度的設施，藉此吸引企業進駐，發揮拉動作用。 為了讓企業將來能盡快落戶，發展局近日已推出加快北都私人項目審批的行政改革措施，包括為關鍵審批流程設時限和高層介入機制，以加快審批。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
特朗普指習近平年底前訪白宮 外交部：中美兩國元首保持溝通互動
國家主席習近平昨晚與美國總統特朗普通電話，特朗普在通話後表示，習近平將在今年底前後訪問白宮。中國外交部發言人林劍在例行發布會上，被問到能否證實這個說法時，指中美兩國元首保持溝通和互動，至於具體問題，中方目前沒有可以提供的消息。 (ST)
中旅資本董事長盧路涉嫌嚴重違紀違法受查
據中紀委網站消息，中國旅遊集團投資和資產管理(中旅資本)黨委書記、董事長盧路涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐港中旅集團紀檢監察組紀律審查、以及福建省監察委員會監察調查。 (ST)#盧路 #中旅資本 (ST)
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢