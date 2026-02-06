土瓜灣益豐大廈去年大停電 物管公司「港深智能」罰25萬元(劉倩桐報道)

【Now新聞台】土瓜灣益豐大廈去年大停電，物監局裁定物管公司港深智能嚴重違反紀律，罰款25萬元。有區議員認為罰款具阻嚇力，期望其他舊樓的物管能引以為鑑。

益豐大廈去年7月底鹹水管爆裂滲入電錶房，導致四座大廈大停電，影響超過900多戶。物監局發聲明指，去年7月益豐大廈大停電時，涉事的物管公司「港深智能」處理緊急事故機制有欠妥善，不符合市民對專業物管服務期望的標準，嚴重削弱公眾對物管業的信心，事發後亦未有設立與客戶間有效的溝通機制，屬於嚴重違紀行為，對此作出書面譴責，罰款25萬元。

今次是物管業發牌制度在2023年8月實施後，首宗涉及持牌物管公司因專業失當或疏忽行為被裁定違紀的個案。

九龍城區議員關浩洋指，過去一段時間留意到有關物管公司服務有改善，而條例最高罰款是30萬元，相信是次罰款額有足夠阻嚇力。

九龍城區議員關浩洋：「我們也留意到，這段時間他們自己管理公司的服務質素是有一個明顯提升，說明這次判罰具有阻嚇性和警示的作用。罰款的上限以我們理解是30萬元，這次也去到25萬元的情況，其實都可以給到一個強烈訊息，物監局帶出給其他管理公司，大家很嚴肅處理大廈管理問題。」

關浩洋又指，留意到區內其他舊樓的物管服務質素亦同時有改善，期望長遠而言可提升本港整體物管質素。

