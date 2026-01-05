土瓜灣籃球架疑失修倒塌 擊中打球青年

【Now新聞台】土瓜灣一個遊樂場有籃球架懷疑失修倒塌，一名正打球的青年走避不及被擊中，清醒送院治理。

涉事籃球架意外後向前傾倒，支柱底部齊口斷開，有明顯生鏽，籃框就緊貼地面，目前以膠欄圍封。同場另一邊的籃球架亦以膠帶封起，禁止球友使用。

倒塌的籃球架設於土瓜灣靠背壟道遊樂場內，一名年約20歲的青年周日晚與朋友打籃球期間遇上意外，弄傷頭部及膝頭，要送院治理。

