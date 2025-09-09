結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

近年茶飲店愈開愈多，除了連鎖品牌攻港，本地亦有不少茶飲小店默默耕耘，其中就有位於土瓜灣的人氣應援茶飲店「裕吉堂」。不過該店早前宣布，土瓜灣門市因租約期滿將於9月底結業，幸好近日傳來好消息，店家透露已在原區另尋新舖重開在即，並將插旗啟德開設新分店，令一眾支持者鬆一口氣。

裕吉堂宣布預告原區重開

裕吉堂於今年8月宣布，位於土瓜灣馬頭圍道的門市，因租約期滿將於9月27日正式結束營業，作為一間經常舉辦應援活動的小店，店家亦指，「9月份不再另接新應援物以免囤積至棄置，浪費大家心血。」消息一出，大批支持者表示不捨，期待店家可以另尋新舖重開，繼續與各偶像粉絲後援會合作應援活動。近日，店家於社交平台發放喜訊，指將有兩間新店陸續登場。其中，啟德雙子匯2期三道路的新分店，已定於10月18日率先開幕；至於土瓜灣新舖則選址上鄉道7號，並會增設堂食服務，料於11月初正式開業。

土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」早前宣布9月底結業

店家預告同區重開兼插旗啟德

偶像應援活動打響名堂

自2021年開業以來，裕吉堂一直與本地新生代偶像粉絲後援會合作舉辦各類應援活動，過往應援名單包括 COLLAR 成員 Day、Ivy So、 MIRROR 成員 Ian、Tiger、小薯茄成員阿冰、童童等，當中COLLAR成員 Day 及 Candy 更曾現場支持小店，令裕吉堂人氣急升。除此之外，該店亦多次被電台及電視台以「發掘小店」為題進行專訪，例如 DJ 小儀主持的商台節目《咪芝蓮》及 viuFood 等，是一間頗具名氣的茶飲小店。

Collar成員Day及Candy亦曾現身支持

裕吉堂一直與本地新生代偶像粉絲後援會合作舉辦各類應援活動

裕吉堂一直與本地新生代偶像粉絲後援會合作舉辦各類應援活動

DJ 小儀主持的商台節目《咪芝蓮》曾訪「裕吉堂」

圖片來源：Instagram@yukichidou、Facebook@裕吉堂YukichiDou

