結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

近年餐飲業競爭激烈，街坊小店經營不易。位於土瓜灣、以即叫即製及創意配料見稱的外賣漢堡店「鳩砌」亦一樣敵不過本港營商環境的影響，近日亦突然透過社交平台宣布現已結束營業，消息一出令不少熟客感到錯愕，紛紛留言表示不捨。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「鳩砌」宣佈結業

店方於社交平台以一貫幽默的語氣向食客告別：「鳩砌由於種種無辦法改變既不安因素, 鳩砌一貫作風 決定偷偷咁收皮」，並指當食客讀到帖文時，小店應該已經結業，文中亦感謝食客一直以來的支持，「多謝大家呢6年4個月既陪伴，希望大家亂流下平安。」結業消息一出，大批食客留言表達不捨與感謝，「希望有緣再會，我永遠都會覺得你地係全香港最好食嘅漢堡店」、「最後一次幫襯原來係睇墨魚遊戲當日 多謝你地用心製作出色既漢堡」亦有人感性留言，「多謝你哋陪過我同朋友度過無數個宵夜」。從留言可見，「鳩砌」不單止是一間漢堡店，對食客來說，更是充滿溫度的深宵慰藉。

廣告 廣告

「鳩砌」於社文平台上貼上黑白照宣布結業

任食客砌出獨一無二滋味

作為土瓜灣區人氣小店，「鳩砌」最為人稱道的就是其自由搭配客製化漢堡。食客可隨心挑選配料，從焦糖洋蔥、煎蛋到墨西哥辣椒都任意組合，熱辣辣即叫即製。外層麵包略帶咬口、焦香鬆軟，配上多汁牛肉和流心蛋汁，一啖咬落層次豐富。更令人驚喜的是，配料加到滿滿都只需約$65，性價比極高。如今「鳩砌」低調結業，街坊與食客只能懷念那份熱辣真誠的手作味道。

「鳩砌」對食客來說是充滿溫度的深宵慰藉

有食客「砌」出極多層極厚的漢堡

圖片來源：Instagram@gau1chai3、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？