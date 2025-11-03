低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」近日於社交平台上宣布已結業 ，大批食客表示不捨，即睇內文：
近年餐飲業競爭激烈，街坊小店經營不易。位於土瓜灣、以即叫即製及創意配料見稱的外賣漢堡店「鳩砌」亦一樣敵不過本港營商環境的影響，近日亦突然透過社交平台宣布現已結束營業，消息一出令不少熟客感到錯愕，紛紛留言表示不捨。
「鳩砌」宣佈結業
店方於社交平台以一貫幽默的語氣向食客告別：「鳩砌由於種種無辦法改變既不安因素, 鳩砌一貫作風 決定偷偷咁收皮」，並指當食客讀到帖文時，小店應該已經結業，文中亦感謝食客一直以來的支持，「多謝大家呢6年4個月既陪伴，希望大家亂流下平安。」結業消息一出，大批食客留言表達不捨與感謝，「希望有緣再會，我永遠都會覺得你地係全香港最好食嘅漢堡店」、「最後一次幫襯原來係睇墨魚遊戲當日 多謝你地用心製作出色既漢堡」亦有人感性留言，「多謝你哋陪過我同朋友度過無數個宵夜」。從留言可見，「鳩砌」不單止是一間漢堡店，對食客來說，更是充滿溫度的深宵慰藉。
任食客砌出獨一無二滋味
作為土瓜灣區人氣小店，「鳩砌」最為人稱道的就是其自由搭配客製化漢堡。食客可隨心挑選配料，從焦糖洋蔥、煎蛋到墨西哥辣椒都任意組合，熱辣辣即叫即製。外層麵包略帶咬口、焦香鬆軟，配上多汁牛肉和流心蛋汁，一啖咬落層次豐富。更令人驚喜的是，配料加到滿滿都只需約$65，性價比極高。如今「鳩砌」低調結業，街坊與食客只能懷念那份熱辣真誠的手作味道。
圖片來源：Instagram@gau1chai3、OpenRice
