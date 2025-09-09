土瓜灣致命車禍 中電私家車疑失控1死5傷

交通意外

土瓜灣發生致命車禍，1死5傷；涉及兩名女途人、一死一傷，電動車司機報稱不適及3名乘客亦受傷。

現場為馬頭圍邨露天停車場，意外於3時發生，一輛電動私家車駛入停車場，入閘後疑失控衝前，撞到兩名途人後，再撞及停泊在車位的私家車和客貨車。其中一名途人頭部重創昏迷，由救護車送到廣華醫院，經搶救後證實不治。

電動車和黑色私家車損毀嚴重，車頭凹陷，而私家車被撞時再向後撞向附近牆壁致車尾亦變形。現場消息稱，涉事電動車屬中電，轉入邨內時，誤由出口逆線駛入。警方正調查意外原因。

