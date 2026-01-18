土瓜灣77歲老翁過路遭小巴撞倒 送院搶救不治

【Now Sports】英國天空體育報道，水晶宮班主派利殊對於領隊加士拿周六賽後的言論感到困惑和憤怒，正考慮是否讓他完成餘下4個月的合同﹐或是即時解僱該奧地利教頭。水晶宮周六以1:2不敵新特蘭後，令球隊各項賽事中10場不勝，賽後領隊加士拿（Oliver Glasner）對球隊在早一日將隊長基爾出售至曼城感到不滿，「球員已竭盡所能。我們今戰沒有換人，後備席上只有年輕球員。我們感覺被完全遺棄。比賽前一天出售基爾，這無法令人理解。」「我們已連續幾周只有12或13名球員應戰，有些球員已經至今踢了第35場比賽。球員已把心留在場上，很努力去拼搏，但我無法從役備席上給予他們任何支援，情況變得十分艱難。」水晶宮周五決定出售基爾，加士拿認為球隊可待賽後或下周再成交交易，讓基爾可出戰對新特蘭一役。加士拿早於周五已向外公佈今季後會離開水晶宮，被問及會否執教至尾時，他以強硬態度回應，「我不知道。我對球員一直高度欣賞，完全信任他們，他們的性格非常出色，我們會團結一致並扭轉局面。我絕不會退縮，因為這些球員配得上加士拿做他們的領隊及領袖，這就是我所做的事。有時候，如果有一點支持會更有幫助。」正正就是加士拿賽後向傳媒

now.com 體育 ・ 1 小時前