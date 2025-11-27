宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
土耳其國防部：準備好參與烏克蘭境內維和部隊
（法新社安卡拉27日電） 土耳其國防部今天宣布，烏克蘭與俄羅斯若達成任何最終和平協議，土方已準備好參與在烏國境內部署的維和部隊「保證軍」。
土耳其國防部指出：「土國軍隊已準備好為任何旨在確保我們區域安全及穩定的行動做出貢獻。」
土耳其國防部補充道：「首先，俄羅斯與烏克蘭之間必須實現停火。接著，必須確立清楚定義目標及各國貢獻的任務框架。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月25日宣布，將成立一個新的聯合工作小組，負責規劃將由多國共組的「保證軍」（reassurance force）。保證軍將在俄烏停火後擔任「第二道防線」角色。
馬克宏提到，保證軍將由「法國和英國領導，在海事方面扮演要角的土耳其同樣會密切參與，美國也將首次加入」。
土耳其在北大西洋公約組織（NATO）成員國間擁有第2大軍力，土國先前曾表示「若有必要」，願意派遣部隊至烏克蘭部署作為維和任務的一部分。
