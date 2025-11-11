土耳其國防部：軍機墜毀喬治亞與亞塞拜然邊境

（法新社伊斯坦堡11日電） 土耳其國防部今天表示，土國一架軍用運輸機在喬治亞和亞塞拜然邊境地區墜毀，當局已展開救援，但尚未說明是否有人員傷亡。

土耳其國防部在社群媒體X平台指出：「我方這架自亞塞拜然起飛、準備返國的C-130軍用運輸機，已在喬治亞與亞塞拜然邊境墜毀。」

土耳其國防部提到，已與喬治亞和亞塞拜然當局協調展開搜救行動，但未透露機上人數以及是否有傷亡人員。